Espetáculos cearenses integram festival internacional de teatro

Três espetáculos cearenses estão na programação do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, em São Paulo

Completando 54 anos em 2023, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto), em São Paulo, receberá três espetáculos cearenses. O artista Evan Teixeira e os coletivos Pavilhão da Magnólia e Teatro Máquina farão parte da programação do evento que acontecerá de 20 a 29 de julho.

O festival busca refletir a diversidade criativa que pauta as artes cênicas e propor discussões sobre temas sociais. Neste ano, o FIT terá 30 espetáculos ao longo da programação, com obras de oito estados brasileiros e trabalhos de outros três países: Argentina, Portugal e Reino Unido.

Espetáculos cearenses no FIT Rio Preto

O evento é sediado na cidade de São José do Rio Preto, a 500 km de distância da capital paulista. Na programação, todos os trabalhos cearenses são oriundos de Fortaleza. A primeira obra a ser apresentada será “O Bode Quer”, de Evan Teixeira. O espetáculo do diretor mistura teatro, música e performance para reviver as “peripécias memoráveis” do Bode Ioiô, figura popular da cultura cearense que passeava pelas ruas de Fortaleza na década de 1920.

O Bode Ioiô andava em locais onde boêmios, escritores e outros intelectuais se encontravam. Ficou tão conhecido pelos fortalezenses que, em 1922, foi eleito vereador como forma de protesto à política da época. O trabalho de Evan Teixeira será apresentado nos dias 21, 22 e 23, e ele estará acompanhado dos músicos Rami Freitas e Plínio Câmara.

Em “Paraíso”, a ser exibido no dia 27, o Teatro Máquina destaca a temática ambiental. Na obra, quatro catadores-cientistas do futuro analisam coisas ordinárias e extraordinárias de eras esquecidas. O grupo é acompanhado por uma formação monstruosa que os vigia disfarçada na paisagem. Depois de viverem uma experiência inesperada, eles imaginam uma praia do futuro - mas o futuro não é o mesmo.

Por fim, o coletivo Pavilhão da Magnólia integra o festival com “Há Uma Festa Sem Começo que Não Termina Com o Fim”. A produção se aproxima das pessoas após período de distanciamento social. A partir de linguagens como performance, teatro, palestra e documentário, o espetáculo reúne memórias e reflexões sobre o Brasil da atualidade. Será possível acompanhar a obra nos dias 28 e 29.

O FIT Rio Preto ainda exibirá o musical “Brenda Lee e o Palácio das Princesas”, com o qual a cantora e compositora cearense Verónica Valenttino venceu o Prêmio Shell de Melhor Atriz. Ela foi a primeira atriz trans a ganhar o troféu, considerado um dos principais das artes cênicas do Brasil. O musical será apresentado nos dias 28 e 29.

FIT Rio Preto

Quando : 20 a 29 de julho



: 20 a 29 de julho Onde : vários locais de São José do Rio Preto, em São Paulo



: vários locais de São José do Rio Preto, em São Paulo Mais informações: site do FIT Rio Preto



