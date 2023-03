Cearense Verónica Valenttino ganha Prêmio Shell de Melhor Atriz

Verónica Valenttino foi escolhida como Melhor Atriz no Prêmio Shell pelo musical "Brenda Lee e o Palácio das Princesas"; ela é a primeira atriz trans a receber o troféu

Cantora, atriz e compositora cearense, a artista Verónica Valenttino venceu o Prêmio Shell de Melhor Atriz pelo musical "Brenda Lee e o Palácio das Princesas". Ela é a primeira atriz trans a ganhar o troféu, considerado um dos principais das artes cênicas no País.

Em setembro de 2022, a artista já havia sido reconhecida em outra premiação de musicais pelo mesmo trabalho, vencendo o prêmio Bibi Ferreira na categoria "Revelação em Musicais". Na ocasião, ela também foi a primeira trans a ser laureada.

Egressa do curso de Artes Cênicas do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Verónica começou a carreira como cantora e atriz na Capital nos anos 2000. Na peça "Brenda Lee e o Palácio das Princesas", ela interpreta a protagonista que dá nome ao espetáculo, baseado em fatos reais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brenda Lee é considerada uma das principais figuras da militância trans no Brasil. Nos anos 1980, Brenda abrigava, em sua casa, travestis que foram expulsas por suas famílias.

O local, que também prestava assistência médica e social a pessoas soropositivas e ganhou o apelido de "Palácio das Princesas". A casa ficou conhecida como um dos primeiros locais de acolhimento para pessoas LGBTQIA+ no País. (com informações de Bemfica de Oliva)

Sobre o assunto Cearense participa de livro de história contada por Zé Carioca

Cearense Verónica Valenttino ganha prêmio Bibi Ferreira por musical

Gratuito: MIS inaugura instalação imersiva com realidade virtual

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags