Com Joaquin Phoenix, trailer de ‘Napoleão’ é divulgado; assista

Um dos nomes mais importantes da história da França, Napoleão Bonaparte terá trajetória apresentada nos cinemas ainda em 2023. Estrelado por Joaquin Phoenix, o primeiro trailer oficial de “Napoleão” foi divulgado nesta segunda-feira, 10.

O longa-metragem terá direção de Ridley Scott - “Prometheus” (2012), “Perdido em Marte” (2015), “Casa Gucci” (2021) - e será a segunda vez em que o cineasta e Joaquin Phoenix vão trabalhar juntos. A última parceria entre os dois foi em “Gladiador”, filme lançado em 2000, que foi protagonizado por Russell Crowe.



“Napoleão” terá produção da Sony Pictures em parceria com a Apple. O filme, que está previsto para lançar no dia 23 de novembro deste ano, irá acompanhar a ascensão do imperador francês, as guerras e conflitos épicos e os eventos orientados por ele que mudaram a história da França.

LEIA TAMBÉM Conar suspende exibição do teaser de Barbie por "cenas de não-urbanidade"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Joaquin Phoenix, o filme terá no elenco Vanessa Kirby (“Mr. Jones”), Ben Miles (“Andor”), Matthew Needham (“A casa do Dragão”), Tahar Rahim (“O Profeta”), Youssef Kerkour (“Uma obsessão desconhecida”) e Phil Cornwell (“Stella Street”).



Com Joaquin Phoenix, assista o trailer de Napoleão

Clique aqui para assistir no Youtube

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui