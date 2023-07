Sana tem edição com recorde de público e já inicia preparativos para 2024

A segunda parte da edição de 2023 do Sana contabilizou entre a última sexta-feira, 7, e este domingo, 9, público de 79 mil pessoas que ocupou os diversos espaços montados no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz. Com a primeira parte realizada no mês de janeiro, o momento realizado neste fim de semana marca uma nova etapa para o maior evento da cultura pop e geek do Nordeste.

Com números relevantes e um legado indiscutível na cultura pop e geek do Ceará, o Sana 2024 já tem data para acontecer. A edição do próximo ano está marcada para os dias 26, 27 e 28 de janeiro, com atrações que devem ser divulgadas em breve.

“Estamos muito felizes com a receptividade. A cada dia, o festival supera as nossas expectativas positivamente”, celebra Ricardo Busgaib, diretor do Sana. Há 20 anos sendo realizado em Fortaleza, a edição ocorrida em julho contou com salas temáticas, jogos e atividades de entretenimento, stands de expositores e espaço para adoção de animais.

De acordo com Busgaib, o público do Sana “não se restringe a fãs de anime e cosplay”, o que explica a diversidade de atrações que reuniram 21 mil pessoas na sexta-feira, 7, e 29 mil, tanto no sábado, 8, como no domingo, 9.

Com 45 expositores e lojas credenciadas disponibilizadas pelo local, o público teve a oportunidade de adquirir itens e objetos diversificados dos mais variados gêneros. Um dos destaques entre os stands, foi a mesa montada pelo cearense Patrick Lima, que produz e vende cordéis com histórias baseadas no universo de “Harry Potter”.

Lançando o livro de cordel “Harry Potter e o Cactus Patronum” durante o Sana, o poeta viu na franquia britânica uma chance de expandir a literatura de cordel entre os jovens. “A gente não encontra pessoas jovens consumindo esse gênero literário, então eu quis trazer esse elemento como uma forma de renovação, e incentivar que a juventude consuma mais a literatura de cordel”, afirma.

Aos 35 anos de idade, o cordelista explica que a idealização do cordel sobre o menino bruxo cearense se deu após notar que conhecia “mais sobre o estrangeiro do que a própria cultura”. “A partir do momento que eu passei a me apropriar da minha cultura, eu quis fazer essa união, já que o cordel funciona como um elemento educativo.”, detalha.

Reconhecido como o principal encontro de cosplayers da região, e um dos mais relevantes do País, desde quando era realizado no Centro de Convenções, o Sana é tido como uma oportunidade para fãs se apresentarem da forma que desejarem e “viverem a vida” do seu personagem favorito por um dia.

Realizando cosplay há mais de 10 anos, a designer gráfica Melissa Gadelha participou pela primeira vez do encontro em Fortaleza e afirmou que o tamanho do evento e a oportunidade exclusiva de se apresentar no festival foi o que a motivou a viajar do Rio de Janeiro à Capital cearense. A edição deste ano contou com um “camarim de cosplayer”, que contribuiu para a preparação e bem-estar dos participantes.

Uma das novidades da edição, a sala temática “Black Heroes” dedicou e buscou representar os super-heróis e personagens negros do universo geek e pop. “Em mais de 20 anos de evento, eu notei que não tinha muito cosplay preto. Quando eu perguntava às pessoas, elas me respondiam que não conheciam muitos personagens assim. Foi aí que pensamos em juntar vários personagens e fazer a criação de uma sala temática” legitimou Jeff “Lobo de Wakanda”, um dos organizadores do ambiente.

Abrangendo público de idade e gêneros variados, o Sana 2023 aproveitou para promover ações de impacto social. Com a contribuição do público, a primeira parte do evento arrecadou 7,8 toneladas de alimentos não perecíveis e rações para cães e gatos, que foram doados para o Mesa Brasil e para ONGs protetoras de animais.

Em parceria com as prefeituras de Fortaleza, Maranguape e Maracanaú, o Projeto GeekAção foi criado para favorecer o contato de crianças e jovens em contextos de vulnerabilidade social ao universo geek. De acordo com dados divulgados pela assessoria de imprensa do evento, 11 mil crianças e jovens foram agraciados na edição de janeiro. Já na parte de julho, cerca de 20 mil alunos foram contemplados pelo Projeto GeekAção.

Com informações dos repórteres Penélope Menezes e Wanderson Trindade

