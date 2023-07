Funarte Retomada investirá R$ 52 milhões em linguagens artísticas

Com lançamento nesta segunda-feira, 10, o programa Funarte Retomada será composto por ações voltadas para artes visuais, circo, dança, música e teatro

A Fundação Nacional de Artes apresenta nesta segunda-feira, 10, o Funarte Retomada: Programas de Fomento para a Política Nacional das Artes, ação que investirá inicialmente um total de R$ 52 milhões nas áreas de artes visuais, circo, dança, música e teatro. As inscrições de projetos abrem no próximo dia 13 de julho.

O Funarte Retomada será oficialmente lançado em evento com a ministra da Cultura Margareth Menezes e Maria Marighella, presidente da fundação. Além do fomento de R$ 52 milhões, também serão apresentadas linhas de orientação para as próximas políticas da Funarte.

A previsão divulgada é de um total de investimento de mais de R$ 100 milhões voltado para a retomada da Política Nacional das Artes. A Funarte completa, em 2025, 50 anos de criação.

Lançamento Funarte Retomada

Quando: nesta segunda-feira, 10, às 16 horas

nesta segunda-feira, 10, às 16 horas Onde: transmissão ao vivo na TV Brasil e no YouTube da Funarte

