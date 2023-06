Gratuito: Festival de teatro infantil acontece em Fortaleza e Sobral

Com uma programação de espetáculos infantis, oficinas com material reciclável, feira de troca de livros e brinquedos e atividades de pinturas, o 12º TIC - Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará acontece neste fim de semana em Fortaleza e Sobral. Neste sábado, 1º, e domingo, 2, a partir das 17h30min, Fortaleza recebe as atrações no Cuca Pici, no Centro Cultural Porto Dragão e em espaços do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Já em Sobral, as apresentações acontecem no sábado, 1º, a partir das 18h30min, no Boulevard do Arco.

No Cuca Pici, o público vai conferir o solo infanto-juvenil “O Pequeno Herói Preto”, de Junior Dantas. A obra celebra a cultura africana e afro-brasileira, e narra a aventura de Super Nagô, um youtuber de 10 anos que descobre seus poderes através dos seus antepassados e da natureza. O espetáculo coleciona sete indicações ao Prêmio CBTIJ, do Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude.

No Teatro B. de Paiva, no Porto Dragão, o TIC apresenta “As Canções de Makuru”, para crianças de seis meses a 4 anos. É um espetáculo que mescla música e audiovisual realizado pela Bebelume, plataforma de produções artísticas para a primeira infância radicada em Brasília. Para este espetáculo, há retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também| Teatro infantil em Fortaleza enfrenta desafios para valorização

No Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, no sábado, na Arena Dragão do Mar, as atrações são o grupo de teatro Blitz com “Bia e Luca Contra o Dr. Desperdício”, a Cia Prisma com seu novo espetáculo “João Preguiça” e a cantora Lorena Nunes, com seu show dançante para o público infantil, que mistura ritmos africanos, afro-brasileiros e nordestinos.

No domingo, tem o espetáculo “O Pequeno Herói Preto", de Júnior Dantas (RJ), no Teatro Dragão do Mar, com retirada antecipada de ingressos pelo Sympla e, encerrando a edição, a Cia. Mevitevendo (SP) com “Theatro Misterioso”, de teatro de bonecos e máscaras, na Arena Dragão do Mar.

Em Sobral, a programação do dia 1º de julho abre não só as férias escolares, mas também as comemorações de 250 anos da cidade de Sobral, que é festejada no dia 5 de julho. Com início às 18h30min, o Boulevard do Arco de Sobral receberá o DJ Miau, “Theatro Misterioso”, da Cia. Mevitevendo (SP), e banda Dona Zefinha (CE) apresentando o show “O circo sem teto da lona furada dos bufões”. No local, o público contará também com Feira de Trocas e Doação de Livros e Brinquedos e Oficina de Confecção de Bonecos com Material Reciclável.

Para conferir os espetáculos apresentados no Teatro B. de Paiva e no Teatro Dragão do Mar, o público pode retirar antecipadamente os ingressos gratuitos no dia 30 de junho, a partir das 15 horas, na plataforma Sympla (www.sympla.com.br). Poderão ser retirados até dois ingressos por CPF. Se não estiverem esgotados, os ingressos serão disponibilizados também nas bilheterias dos teatros 1 hora antes de cada espetáculo.

"12º TIC – Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará"

Onde: Fortaleza: CUCA Pici (1/7), Centro Cultural Porto Dragão e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (1 e 2/7), a partir das 17h30.

Em Sobral: Boulevard do Arco (1/7), a partir das 18h30min

Toda a programação tem acesso gratuito. Mais informações: www.festivaltic.com.br. Facebook: www.facebook.com/festivaltic. Instagram: www.instagram.com/festivaltic.



Sobre o assunto Gratuito: teatro promove curso on-line sobre Lei Paulo Gustavo

Edital do Circuito do Teatro de Fortaleza abre inscrições

Teatro da Praia estima retorno em agosto em novo espaço

Sobre o assunto Brisa Star mostra machucados após acidente de ônibus em Ipaumirim

Atriz de Pantera Negra, Angela Bassett irá receber Oscar Honorário

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui