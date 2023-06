K-Pop: Grupo EXO lança música e anuncia novo álbum para julho

O grupo de k-pop EXO lançou uma nova música na manhã desta segunda-feira, 12. Intitulado “Let me In”, a faixa é a primeira canção de “Exist”, próximo álbum do grupo marcado para ser lançado no dia 10 de julho.

“Let me In” é o mais recente comeback do EXO após pouco mais de um ano sem lançamento e conta com a participação de todos os integrantes sul-coreanos: Xiumin, Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai e Sehun.

Em 2021, o EXO lançou “Don’t fight the Feeling”, disco que contou com a participação de todos os nove integrantes, incluindo Lay Yixing, o membro chinês do grupo.

Junto com a canção, também foi lançado o videoclipe de “Let me In”, que atualmente contabiliza mais de 2,6 milhões de visualizações no canal do Youtube da SM Entertainment, agência da Coreia do Sul que gerencia o grupo.

EXO: lançamento do novo álbum

O anúncio do sétimo álbum do grupo de k-pop surpreendeu os Exo-l, nome dado aos fãs do EXO. Intitulado “Exist”, o próximo disco será lançado mundialmente no dia 10 de julho.

Segundo programação divulgada pela SM Entertainment, os Exo-l vão poder conferir detalhes do álbum a partir do dia 2 de julho.

EXO: conheça mais sobre o grupo de k-pop

Ativos na indústria musical sul-coreana desde 2021, o grupo EXO é formado por nove integrantes: os sul-coreanos Xiumin, Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai e Sehun, e o chinês Lay Yixing.

O EXO é um dos principais grupos masculinos da 3ª geração do K-pop, listado como um dos mais influentes em diversos países juntamente com o BTS. Além das atividades com os nove membros, há também as subunidades EXO-CBX, formada por Chen, Baekhyun e Xiumin, e EXO-SC, com Sehun e Chanyeol.

Atualmente, apenas oito membros estão ativos na música. Kim Jongin, o Kai, se alistou no exército sul-coreano no dia 11 de maio. Apenas Sehun, o integrante mais novo, ainda não se alistou.

Let me In: ouça a nova música do EXO

Clique aqui para assistir no Youtube

