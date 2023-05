K-Pop: Kai, do grupo EXO, irá se alistar este mês e fãs lamentam

Kai, do EXO, irá se alistar no exército sul-coreano no dia 11 de maio; idol do k-pop teve alistamento antecipado e pegou fãs de surpresa

Kim Jongin, o Kai, do grupo de k-pop EXO, irá se alistar no dia 11 deste mês. A informação foi confirmada pela SM Entertainment, empresa que agencia o grupo, na manhã desta quarta-feira, 3, em publicação nas redes sociais.

Com 29 anos de idade completados no dia 14 de janeiro, o idol sul-coreano deveria iniciar o alistamento no exército da Coreia do Sul até o fim de 2023. Porém, uma mudança repentina no regulamento administrativo do órgão antecipou o processo e Kai irá se alistar na próxima quinta-feira, 11.

"Viemos aqui transmitir notícias repentinas aos fãs de sobre o serviço militar de Kai. Ele estava se preparando para o retorno do EXO, agendado para este ano, mas devido às recentes mudanças no regulamento do exército, ele está pronto para ingressar no centro de treinamento para recrutamento do exército no dia 11 de maio”, detalhou a SM no comunicado.

Kai é o segundo membro mais novo do EXO. Até então, apenas ele e Oh Sehun - o mais jovem do grupo - ainda não realizaram o alistamento obrigatório. Em fevereiro deste ano, Byun Baekhyun retornou do exército onde foi servidor público por pouco mais de dois anos. Somente Lay Zhang, membro chinês do EXO, não precisará realizar o alistamento.

Assim como Baekhyun, Kai também cumprirá o alistamento no serviço público da Coreia do Sul, conforme afirma o comunicado da SM. “Ele [Kai] está pronto para ingressar no centro de treinamento para recrutamento do exército no dia 11 de maio, onde receberá o treinamento básico e, em seguida, estará disponível para ser um trabalhador do serviço público.”.

K-Pop: EXO prepara comeback para 2023

A última atividade do grupo foi em 2021, com o lançamento do EP “Don’t fight the feeling”. Segundo informações dos noticiários sul-coreanos, o EXO estava se preparando para o retorno com todos os nove membros no segundo semestre de 2023. Com a surpresa do alistamento de Kai, as atualizações para o comeback do grupo devem ser anunciadas em breve.

Kai lançou “Rover”, seu terceiro álbum solo, no dia 13 de março e se preparava para o retorno junto com seus membros do grupo de k-pop. “Eu havia preparado tanta coisa, isso é uma pena. Estou triste por não poder mostrá-los o que preparei, mas farei quando retornar. O Kai não vai a lugar nenhum, estarei sempre aqui”, contou o idol, em live realizada na tarde desta quarta-feira, 4, no seu perfil do Instagram.



todo mundo sabia que o alistamento ia acontecer, o que gera a raiva e a tristeza é a falta de RESPEITO e a forma como isso foi anunciado; falta de respeito com o jongin, com o exo e com a gente ponto — babi (@loeybarr) May 3, 2023

