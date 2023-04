K-Pop: NCT Dream anuncia show no Brasil em julho

NCT Dream fará show único em São Paulo no mês de julho; show no Brasil acontece após vinda do NCT 127

O grupo de k-pop NCT Dream fará show no Brasil no mês de julho. A informação do show foi confirmada nesta quarta-feira, 26, após divulgação das datas da turnê nas redes sociais do grupo.

Formado por Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle e Jisung, o show do NCT Dream no Brasil irá ocorrer em São Paulo, no dia 4 de julho. Informações sobre local do show e valores dos ingressos ainda não foram divulgadas.

Donos dos hits ”Chewing Gum”, “Hot Sauce”, “Hello Future” e “Glitch Mode”, o NCT Dream, assim como NCT U e NCT 127, é uma subunidade do supergrupo NCT. Em janeiro deste ano, o NCT 127 veio ao Brasil para três shows em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trazendo para o Brasil a turnê “The Dream Show 2”, o grupo de k-pop também irá passar por Lima, Santiago e Cidade do México, além de cidades dos Estados Unidos, Europa e Ásia.



LEIA TAMBÉM K-Pop: Epik High fará shows no Brasil; confira datas e valores

K-Pop: conheça NCT Dream

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags