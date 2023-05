K-Pop: Aespa anuncia show único no Brasil; saiba sobre ingressos

O grupo de k-pop Aespa virá ao Brasil para show no mês de setembro. O anúncio da apresentação do grupo feminino no Brasil foi divulgado na última sexta-feira, 19, nas redes sociais da SM Entertainment, empresa que gerencia a carreira das idols.

O show do Aespa no Brasil irá ocorrer no dia 11 de setembro de 2023, uma segunda-feira, no Espaço Unimed, em São Paulo.

A apresentação do grupo sul-coreano formado por Karina, Winter, Giselle e Ningning faz parte da programação da primeira turnê internacional do Aespa.

Além do Brasil, o grupo irá passar com a turnê “Live Tour 2023 Synk: Hyper Line” em cidades do Estados Unidos e também fará shows na Alemanha, Chile, França, Inglaterra e México.

Aespa no Brasil: valores dos ingressos

Os ingressos para o show único do grupo de k-pop no Brasil já estão à venda na plataforma do Ticketmaster e na bilheteria presencial do Espaço Unimed.

Com valores de inteira custando entre R$490 e R$960, o público poderá escolher entre os setores Pista, Pista Premium, Mezanino e Camarote.

Aespa no Brasil

Quando : segunda-feira, 11 de setembro



: segunda-feira, 11 de setembro Onde : Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo)



: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo) Quanto : R$490 a R$960 (valores de inteira)



: R$490 a R$960 (valores de inteira) Ingressos à venda: no Ticketmaster e na bilheteria presencial do Espaço Unimed

Aespa: conheça o grupo que fará show no Brasil

