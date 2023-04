K-Pop: Epik High fará shows no Brasil; confira datas e valores

Epik High anunciou shows no Brasil; trio sul-coreano de hip hop fará show em São Paulo e no Rio de Janeiro em agosto

Epik High, grupo sul-coreano de hip hop, fará shows no Brasil em agosto. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 24, nas redes sociais do trio.

Considerado um dos principais grupos do gênero na Coreia do Sul, os artistas farão shows nos dias 4, no Rio de Janeiro, e dia 6, em São Paulo. Formado em 2003, o grupo de rap e hip hop sul-coreano é composto por Tablo, Mithra Jin e DJ Tukutz.

Sendo um dos principais influenciadores da música no país, o trio já gravou canções com diversos idols do k-pop, como: Suga, do BTS, na canção “Eternal Sunshine”, com a solista IU, na música “Love Story”, além de Taeyang, do BIGBANG, em “Eyes Nose Lips”, uma das parcerias mais famosas do trio.

Intitulada “All Time High Tour 2023”, a turnê do grupo também irá passar pela Argentina, Chile, Peru e México. Os ingressos para os shows do Epik High no Brasil já podem ser adquiridos no site do Sympla.

Epik High no Brasil

Rio de Janeiro

Quando : 4 de agosto, às 21 horas



: 4 de agosto, às 21 horas Onde : Vivo Rio (avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo)



: Vivo Rio (avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo) Quanto : de R$ 180 a R$ 800



: de R$ 180 a R$ 800 Ingressos à venda: no Sympla

São Paulo

Quando : 6 de agosto, às 20h30min



: 6 de agosto, às 20h30min Onde : Vibra São Paulo (avenida das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida)



: Vibra São Paulo (avenida das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida) Quanto : de R$ 185 a R$ 800



: de R$ 185 a R$ 800 Ingressos à venda: no Sympla



