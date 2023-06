Quem é Flávio José, sanfoneiro que teve show reduzido no São João

Sanfoneiro conhecido como o Rrei do xote", Flávio José nasceu no interior da Paraíba, canta e toca forró pé-de-serra e é artista desde os cinco anos de idade

Nascido no município de Monteiro, na Paraíba, o sanfoneiro e cantor Flávio José já soma mais de 65 anos de trajetória ligada à arte. Apesar do tempo, o artista foi constrangido durante show na programação do São João de Campina Grande ao ter que reduzir a apresentação programada.

Nascido em 1º de setembro de 1951, o cantor, compositor e músico paraibano tem 71 anos. A carreira artística começou oficialmente nos anos 1980, mas o contato de Flávio José com a arte vem desde os cinco anos.

Nesta idade, ainda criança, ele conta que viu pela primeira vez Luiz Gonzaga (1912-1989), o rei do baião. "Então, entrei no mundo do forró. Me encantei pela sanfona", afirmou em entrevistas antigas. Ainda na infância, aprendeu a tocar o instrumento e se apresentar em grupos.

Carreira e influências

O artista se define como um "seguidor da obra" de Gonzagão, compartilhando ter muita admiração não só pelo artista, mas também nomes como Dominguinhos (1941-2013) e o Trio Nordestino.



A partir das referências, influências e caminhos trilhados na trajetória, Flávio José desponta como um dos principais nomes do tradicional forró pé-de-serra. Entre os sucessos gravados pelo artista, estão "Caboclo Sonhador", "Tareco e Mariola", "Um Passarinho" e "Filho do Dono".

O músico também aparece na reportagem especial "As águas de Francisco", produzida pelo O POVO em 2017, na música "Deixa o rio desaguar". Os versos do sergipano Aracílio Araújo sobre a transposição do rio São Francisco foram gravados por Flávio José em 2000.

Entre lançamentos mais recentes, o sanfoneiro conta com os singles próprios "Pensei Que Era Amor" (2022) e "Levei a Sério" (2021), além de "Passei a Noite no Forró" (2019), em parceria com Dorgival Dantas, e "Ressentimento" (2023), com a dupla Edu e Maraial.

Sanfoneiro teve show reduzido

Na sexta-feira, 2, o artista teve de reduzir um show em 20 minutos, em Campina Grande (PB), um dos principais polos de São João no Nordeste. Ao subir no palco ele explicou aos fãs que algumas músicas foram descartadas do repertório.

“Eu me sinto na obrigação de comunicar a vocês que ao chegar aqui disseram que eu só podia cantar por 1h10min. Então, se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show pra sair daqui correndo pra fazer. Não foi uma ideia minha, entendeu? Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem", declarou o artista.

A apresentação de Flávio José antecedia show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que era vendido como atração principal do dia de São João — festa tradicional nordestina, que costuma priorizar o forró.

Veja

Flávio José é um FENÔMENO! Contribuiu expressivamente para o fortalecimento da cultura nordestina. Hoje, no São João de Campina Grande, o diminuíram e desrespeitaram. Ele só pôde cantar 1h, porque quiseram aumentar o tempo de show de Gusttavo Lima. Uma covardia! Isso não se faz. pic.twitter.com/MtPpFDb08Q — Gabi (@gaabimelquiades) June 3, 2023

No dia seguinte à polêmica, a Prefeitura de Campina Grande publicou uma nota pedindo desculpas ao cantor pelo ocorrido. Além disso, a gestão da cidade paraibana afirmou que a empresa responsável pela organização do evento vai ser cobrada a respeitar os artistas. (Com informações de Luíza Vieira)

