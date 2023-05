São João de Maracanaú 2023: festa terá shows de Alok e Seu Jorge

Alok e Seu Jorge estão entre as atrações da programação do São João de Maracanaú 2023

A festa de São João de Maracanaú de 2023 está perto de iniciar. Marcada para ocorrer entre os dias 10 junho a 19 de julho, Daniel Sidrim, secretário de Cultura e Turismo do município, confirmou nesta segunda-feira, 29, shows de Alok e Seu Jorge no evento.

Durante 40 dias, a programação cultural e artística da cidade irá contar com espaços temáticos, apresentações de quadrilha juninas, bancas de comidas típicas, além de shows musicais com artistas nacionais.

Entre as atrações anunciadas anteriormente, estão Wesley Safadão, Léo Santana, Solange Almeida, João Gomes, Claudia Leitte, Xand Avião, Limão com Mel, Alexandre Pires, Taty Girl, Tarcísio do Acordeon e Lagosta Bronzeada.



São João de Maracanaú: grandes atrações na programação

O São João de Maracanaú de 2023 segue os passos dos anos anteriores ao confirmar atrações de grande porte na música nacional. Em 2022, o evento teve apresentações de Xand Avião, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Nattan, Mari Fernandez, Zé Cantor, Lagosta Bronzeada e Raça Negra.

