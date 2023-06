Alok, Taty Girl, João Gomes, Mari Fernandez, Léo Santana e outros artistas estão entre as atrações do São João de Petrolina 2023; veja programação completa

Os festejos juninos nas cidades do Nordeste já estão prontos para iniciar. Em Pernambuco, a programação do São João 2023 irá ocorrer nos municípios de Caruaru e Petrolina.

Batizada de “maior e melhor” São João, o evento em Caruaru teve início no dia 28 de abril e seguirá com programação de shows e apresentações especiais até o dia 1º de julho, totalizando 65 dias de festa na cidade.

Já Petrolina, localizada a 713,3 da capital Recife, anunciou a programação da festa que terá início no dia 16 ocorrendo até dia 25 de junho. Com grandes nomes da música nacional, o evento irá mesclar diversos ritmos, como o axé, sertanejo, piseiro e, principalmente, o forró.

Iniciando no dia 16 de junho, uma sexta-feira, o primeiro final de semana do São João de Petrolina terá apresentações de Henrique e Juliano, Simone Mendes, Léo Santana, Tarcísio do Acordeon, Bell Marques, Limão com Mel, Taty Girl e Dorgival Dantas.

Durante a semana, de terça a quinta-feira, o evento terá presença de nomes mais populares na música atual, como João Gomes, Mari Fernandes, Nattan, Matheus e Kauan, Bruno e Marrone, Wesley Safadão e Zé Vaqueiro.

Entre as atrações do último final de semana, dos dias 23 a 25, estão Jorge e Mateus, Xand Avião, Gusttavo Lima, Felipe Amorim, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa e Alok. Os shows dos artistas durante o São João de Petrolina serão realizados no Pátio Ana das Carrancas.

São João de Petrolina 2023: confira programação da festa junina

Sexta-feira, 16 de junho

Henrique e Juliano

Simone Mendes

Murilo Huff

Priscila Senna

Elisson Castro

Sábado, 17 de junho

Léo Santana

Tarcísio do Acordeon

Bell Marques

Jonas Esticado

Eric Land

Domingo, 18

Limão com Mel

Dorgival Dantas

Taty Girl

Toca do Vale

Bizay

Terça-feira, 20 de junho

João Gomes

Matheus e Kauan

Luan Estilizado

Ávine Vinny

Quarta-feira, 21 de junho

Nattan

Bruno e Marrone

Mari Fernandez

Vitor Fernandes

Tiaguinho Carvalho

Quinta-feira, 22 de junho

Wesley Safadão

Zé Vaqueiro

Dennis

Mano Walter

Lucas Queiroz

Sexta-feira, 23 de junho

Jorge e Mateus

Xand Avião

Felipe Amorim

Edy e Nathan

Mari e Rayane

Sábado 24 de junho

Gusttavo Lima

Zé Neto e Cristiano

Fabinho Testado

Clayton e Romário

Pedro Cavalcante

Domingo, 25 de junho

Maiara e Maraisa

Alok

Iguinho e Lulinha

Raí Saia Rodada

Ana Costa

São João de Petrolina 2023

Quando : 16 a 25 de junho



: 16 a 25 de junho Onde : Pátio Ana das Carrancas (avenida Sete de Setembro, s/n - Petrolina, Pernambuco)



: Pátio Ana das Carrancas (avenida Sete de Setembro, s/n - Petrolina, Pernambuco) Mais Informações : no Instagram @saojoaopetrolina



: no Instagram @saojoaopetrolina Gratuito

