João Gomes grava canção especial de São João com banda alagoana

João Gomes e Banda de Pífanos gravam música de São João; lançamento da parceria do músico pernambucano com a banda alagoana estreia nesta quinta-feira, 1º

O cantor pernambucano João Gomes gravou uma música especial para o São João 2023. Intitulada “Se aprochegue São João”, a canção é uma parceria do músico com o grupo alagoano Banda de Pífanos e faz parte da campanha publicitária do O Boticário.

A música terá um videoclipe exclusivo que será lançado na noite desta quinta-feira, 1º, nas redes sociais e na TV aberta. Considerada uma tradição junina da marca de perfumaria, a canção já foi regravada nos anos anteriores por Dorgival Dantas, Elba Ramalho, Matheus Fernandes e Solange Almeida.

A Banda de Pífanos, fundada há mais de 90 anos, e o músico João Gomes, descoberto durante a pandemia de covid-19, foram escolhidos para cantar “Se aprochegue São João” este ano por reunirem gerações diferentes da música nordestina, mesclando os ritmos do piseiro e do pifeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS João Gomes é confirmado no Festival Zepelim; conheça as atrações

“Essas foram as pessoas mais importantes, as que deixaram os caminhos abertos para nós, jovens artistas nordestinos. Nos meus shows, eu canto umas três músicas de Alceu Valença, por exemplo, no futuro pode ser que alguém cante uma música minha, porque isso pode agregar no trabalho de outra pessoa e é assim que fazemos com a cultura vá além do seu tempo”, declarou o artista de 20 anos de idade.



João Gomes e Banda de Pífanos: veja os bastidores

Podcast Vida&Arte