Com humoristas cearenses e ex-BBB, filme é gravado no Ceará

Um longa-metragem que reúne nomes reconhecidos do humor e da arte cearense como Max Petterson, Morgana Camila, Deydianne Piaf e Mulher Barbada está sendo gravado no Estado neste mês. O projeto, que não tem detalhes ainda divulgados, conta também com o ex-BBB e ator Gabriel Santana no elenco.

Apesar da falta de informações oficiais acerca da obra, as redes sociais de membros do elenco trazem diversas postagens com registros de bastidores.

Pelos compartilhamentos no Instagram, é possível acompanhar que a equipe está hospedada em um hotel no município de Fortim e chegou a visitar a praia de Canoa Quebrada, em Aracati. Não é possível, porém, precisar onde ocorreram as gravações.

Sem "spoilers"

Nos conteúdos compartilhados pelo elenco, atores e atrizes fazem "suspense" sobre o conteúdo da obra. Em stories publicados no Instagram, Morgana Camila afirmou que só aparece como ela mesma nos vídeos para não dar "spoiler".

"A gente tem que se descaracterizar totalmente da personagem e voltar pra pessoa original que a gente é, não pode ter nenhum spoiler. Saibam que eu sou (no filme) totalmente o oposto disso aqui", brincou.

Deydianne Piaf publicou uma foto do elenco e da equipe destacando, na legenda, que "só pode mostrar backstage". Já a Mulher Barbada compartilhou nos stories fotos do rosto e detalhes do cabelo, afirmando que aqueles eram os "spoilers" que podia mostrar do projeto.

Conforme apuração do O POVO, a obra pode ser da produtora paulista Coração da Selva — que assinou a produção do filme "Praia do Futuro" (2014), do cearense Karim Aïnouz. Nas postagens, é possível ver imagens e citações aos nomes de Luciano Patrick e Sabrina Greve, que compõem a equipe da companhia.

Além da parte cearense, o elenco conta também com nomes como da humorista Livia La Gatto e da atriz Tânia Alves (da versão original de "Pantanal"), além de Fábio Viecelli, Ana Mametto, Letícia Pedro, Barbara Lapa, Isa Paoli e Emira Sophia.

