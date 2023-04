Piquet teria traído nova namorada e ela teria se envolvido com técnico

Depois de Shakira, o jogador teria tido outro caso e traído Clara Chía, a qual, por sua vez, "deu o troco" ao ficar com outra celebridade que já trabalhou com o namorado; saiba quem foi

O ex-jogador Piqué está envolvido em mais uma polêmica. Desta vez, a suposta traição cometida pelo catalão teria sido paga na mesma moeda: é que a atual namorada, a modelo Clara Chía, de 23 anos, teria descoberto que estava sendo traída pelo atleta de 35 anos. Em represália, ela teria “ficado” com ninguém menos do que o espanhol Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City e que já comandou Piqué quando este jogava no Barcelona. As informações são do jornal espanhol El Comercio.

De acordo com a publicação, Clara Chía, ao saber que Piqué a estava traindo com uma advogada, procurou Guardiola, que é casado há nove anos e tem três filhos.

Eles se conheciam porque além do fato de a jovem namorar um jogador que já foi do time do técnico, ela estudou na mesma escola dos filhos do treinador. Nenhuma das pessoas envolvidas se manifestou até o momento.

Piqué já estava sendo bastante criticado nos últimos dias por ter “despejado” Shakira da casa na qual ela morava com o jogador e os filhos, motivo que fez a colombiana se mudar de Barcelona e ir para Miami. Ele também abriu mão da guarda dos filhos.

No início do mês, ele deu entrevista a um podcast espanhol e reclamou que as músicas atuais da ex estariam causando mal à saúde mental dele, pois as letras expõem detalhes sobre a vida conjugal dos dois.

Quem é Clara Chía? Namorada de Piquet teria ficado com Pep Guardiola

Estudante de Relações Públicas e modelo, a espanhola Clara Chía Martí começou a namorar com o jogador Piquet quando este ainda era casado com a cantora colombiana Shakira.

Depois de 12 anos juntos e dois filhos, a cantora e o jogador de futebol anunciaram a separação em junho de 2022, e, em janeiro deste ano, o atleta fez uma postagem tornando o namoro oficial.

