Shakira e Piqué se reencontram pela 1ª vez após separação polêmica

O ex-casal Shakira e Piqué teve um encontro rápido após a separação marcada por polêmicas e traições. O reencontro foi revelado pelo jornal espanhol La Vanguardia, que relatou que o ex-jogador de futebol do Barcelona foi à casa da cantora para buscar os filhos.

Na ocasião, Piqué esperou Milan e Sasha, de 9 e 7 anos de idade, respectivamente, do lado de fora da casa de Shakira, e foi cercado por repórteres e paparazzis que o bombardearam de perguntas.

“Gerard Piqué permaneceu em silêncio e olhou para o celular, esperando que o tempo passasse o mais rápido possível para pegar seus filhos e deixar o local", detalhou o La Vanguardia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA Shakira, Miley e SZA: músicas de traição lideram as paradas



Shakira e Piqué: separação detalhada em música

No início do mês, a colombiana lançou "BZRP Music Session #53", música dirigida abertamente ao ex-marido Gerard Piqué, que foi ouvida 34 milhões de vezes nas primeiras 17 horas do lançamento e gerou uma enxurrada de reações.

A música tem versos dedicados à trama de mágoas que envolve o ex-casal e ataques ao atleta e sua nova namorada, a jovem espanhola Clara Chía, de 23 anos.

"Muita ginástica, mas mexa um pouco o cérebro também", "Trocou uma Ferrari por um Twingo", "Eu era grande demais para você e é por isso que você está com alguém como você", canta a artista ao ritmo da música eletrônica.



VEJA TAMBÉM Namorada de Piqué diz que é ‘perseguida’ após música de Shakira



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags