Shakira fala sobre traição e divórcio: "Há um lugar no inferno"

Nesta segunda-feira, 27, a cantora Shakira disse pela primeira vez em uma entrevista sobre todas as polêmicas de traições e divórcio com o ex-marido Piqué a um canal da TV mexicana Estrellas. Na conversa, a colombiana deixou um recado para Clara Chia, a nova namorada do seu ex-companheiro, criticando a jovem.

Citando Madeleine Albright, antiga Secretária de Estado dos Estados Unidos, Shakira disse: “Há um lugar à espera no inferno para mulheres que não apoiam outras mulheres". Nas redes sociais, a fala da cantora foi interpretada como uma "indireta" para Clara.

“Sempre fui bastante dependente, em termos emocionais, dos homens por quem me apaixonei”, afirmou a cantora sobre sobre seu aprendizado com a conturbada separação do ex-futebolista. "Penso que passei a compreender essa história de outra perspectiva e hoje sou autossuficiente”, continuou.

A artista colombiana, que teve uma relação de 11 anos com Gerard Piqué, disse que "saiu mais forte" desse relacionamento. "Conquistamos essa força depois de passarmos por uma perda dolorosa, pelo facto de o aceitarmos, de tolerarmos a frustração, de percebermos que a vida nem sempre nos dá o que queremos”, concluiu.

Namorada de Piqué diz que é "perseguida" após música de Shakira

Em janeiro deste ano, um jornalista espanhol divulgou a informação de que Clara Chia estaria sofrendo perseguição após estreia de "BZRP Music Session #53", música da Shakira.

De acordo com Miguel Blazquez, setorista do Barcelona - time onde Piqué joga, Clara "se sente perseguida, mesmo que não tenha culpa (da separação do casal)". Segundo ele, a estudante teria mudado sua rotina e saído menos de casa por “medo” de ser abordada nas ruas.

"Há diversos fotógrafos e paparazzi perseguindo Clara a toda hora. Ela parou de ir para a sede da Kosmos, empresa de Piqué. Entende-se que ela está trabalhando apenas em casa", disse Blazquez a uma rádio.



Música de Shakira sobre Piqué e traição

A colombiana Shakira incendiou as redes sociais, nesta quinta-feira, 12, ao lançar uma música dirigida abertamente ao ex-marido, o jogador de futebol aposentado Gerard Piqué, que foi ouvida 34 milhões de vezes em 17 horas e gerou uma enxurrada de reações.

Com o título "BZRP Music Session #53", a colaboração com o famoso produtor argentino Bizarrap não para de repercutir na imprensa e nas redes sociais. A música tem versos dedicados à trama de mágoas que envolve o ex-casal e ataques ao atleta e a Clara Chía.

"Muita ginástica, mas mexa um pouco o cérebro também", "Trocou uma Ferrari por um Twingo", "Não volto com você, mesmo que chore ou me implore", "Eu era grande demais para você e é por isso que você está com alguém como você", canta a artista ao ritmo da música eletrônica.

Trocadilhos e divulgação pesada

Em trechos com trocadilhos enfatizando os nomes de Piqué e Clara, Shakira deixa claro quem são os destinatários de suas cartas.

Uma espetacular campanha de divulgação abriu o caminho para o novo sucesso. Na segunda-feira, um pequeno avião sobrevoou as praias de Mar del Plata, na Argentina, agitando um cartaz com um dos versos da música até então desconhecida: "Uma loba como eu não é para caras como você, 01.11.23".

O streamer espanhol Ibai Llanos, amigo de Piqué e muito ativo nas redes sociais, viralizou com um vídeo em que reage ao vivo à música: "Descanse em paz, Gerard Piqué", brincou. Outras celebridades responderam a favor e contra, enquanto a artista é uma tendência internacional no Twitter.

Esta é a terceira música que a cantora lança sobre a separação, após "Te felicito" e "Monotonía". Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, anunciaram a separação em junho de 2022, após mais de uma década juntos.

A cantora pretende morar com os filhos Milan, 9, e Sasha, 7, em Miami, mas ainda tem uma pendência na Espanha. Ela irá a julgamento por suposta fraude fiscal, em data ainda a ser anunciada. A artista de Barranquilla, no norte da Colômbia, defende sua inocência e nega todas as acusações.

