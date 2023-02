Piqué e Clara são expulsos de restaurante por dono fã de Shakira

O ex-jogador Piqué e a jovem Clara foram impedidos de entrar em um restaurante depois de ação do dono do local, que é fã de Shakira

A relação entre Gerard Piqué e a estudante de Relações Públicas Clara Chía Martí segue sob holofotes midiáticos após a separação do ex-jogador de futebol com a cantora Shakira. Ao tentar jantar em um restaurante em Los Angeles, nos Estados Unidos, o novo casal foi impedido de permanecer no local, pois o dono do estabelecimento era fã de Shakira.

Dueño corre a Pique y Clara Chia de restaurante por ser fan de Shakira



Hace unas horas comenzó a circular un video en donde se ve a #Pique y #ClaraChia molestos subiéndose a la camioneta del ex futbolista. pic.twitter.com/cwWxRGcOFb — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) February 21, 2023

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível observar Piqué e Clara entrando sem graça em um carro. “Clara Chia e Piqué foram comer em um restaurante em Los Angeles e o dono é fã de Shakira. Ele expulsou pessoalmente Clara”, diz o vídeo. As informações foram publicadas pelo jornal espanhol argentino La Nación.

Shakira e Piqué se separaram após mais de uma década juntos. Em janeiro, a colombiana lançou uma música dirigida abertamente ao ex-marido. Intitulada “BZRP Music Session #53”, a canção reúne versos direcionados às mágoas relacionadas ao ex-casal e críticas ao jogador e sua nova namorada, Clara, com quem traiu a cantora. “Eu era grande demais para você e é por isso que você está alguém como você”, diz um dos trechos.

Em 25 de janeiro, Piqué oficializou o relacionamento com a espanhola ao postar uma foto com Clara no Instagram. A postagem foi curtida por mais de quatro milhões de pessoas e ultrapassou a marca de 800 mil comentários, mostrando como a relação do ex-jogador com a estudante, bem como os acontecimentos com Shakira, tem tido grande repercussão.



