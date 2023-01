Namorada de Piqué diz que é ‘perseguida’ após música de Shakira

O último lançamento de Shakira tomou conta das discussões nas redes sociais sobre traição e sororidade. Nela, é exposto a infidelidade de seu ex-marido Gerard Piqué com a estudante Clara Chía Martí, de 23 anos. De acordo com um jornalista espanhol, a atual namorada do jogador de futebol está sofrendo perseguição após estreia da canção.

De acordo com o jornalista espanhol Miguel Blazquez, setorista do Barcelona - time onde Piqué joga, Clara "se sente perseguida, mesmo que não tenha culpa (da separação do casal)". Segundo ele, a estudante teria mudado sua rotina e saído menos de casa por “medo” de ser abordada nas ruas.

"Há diversos fotógrafos e paparazzi perseguindo Clara a toda hora. Ela parou de ir para a sede da Kosmos, empresa de Piqué. Entende-se que ela está trabalhando apenas em casa", disse Blazquez a uma rádio.



Música de Shakira sobre Piqué e traição

A colombiana Shakira incendiou as redes sociais, nesta quinta-feira, 12, ao lançar uma música dirigida abertamente ao ex-marido, o jogador de futebol aposentado Gerard Piqué, que foi ouvida 34 milhões de vezes em 17 horas e gerou uma enxurrada de reações.

Com o título "BZRP Music Session #53", a colaboração com o famoso produtor argentino Bizarrap não para de repercutir na imprensa e nas redes sociais. A música tem versos dedicados à trama de mágoas que envolve o ex-casal e ataques ao atleta e a Clara Chía.

"Muita ginástica, mas mexa um pouco o cérebro também", "Trocou uma Ferrari por um Twingo", "Não volto com você, mesmo que chore ou me implore", "Eu era grande demais para você e é por isso que você está com alguém como você", canta a artista ao ritmo da música eletrônica.

Troadilhos e divulgação pesada

Em trechos com trocadilhos enfatizando os nomes de Piqué e Clara, Shakira deixa claro quem são os destinatários de suas cartas.

Uma espetacular campanha de divulgação abriu o caminho para o novo sucesso. Na segunda-feira, um pequeno avião sobrevoou as praias de Mar de Plata, na Argentina, agitando um cartaz com um dos versos da música até então desconhecida: "Uma loba como eu não é para caras como você, 01.11.23".

O streamer espanhol Ibai Llanos, amigo de Piqué e muito ativo nas redes sociais, viralizou com um vídeo em que reage ao vivo à música: "Descanse em paz, Gerard Piqué", brincou. Outras celebridades responderam a favor e contra, enquanto a artista é uma tendência internacional no Twitter.

Esta é a terceira música que a cantora lança sobre a separação, após "Te felicito" e "Monotonía". Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, anunciaram a separação em junho de 2022, após mais de uma década juntos.

A cantora pretende morar com os filhos Milan, 9, e Sasha, 7, em Miami, mas ainda tem uma pendência na Espanha. Ela irá a julgamento por suposta fraude fiscal, em data ainda a ser anunciada. A artista de Barranquilla, no norte da Colômbia, defende sua inocência e nega todas as acusações.

