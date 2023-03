Shakira e ex-sogra trocaram socos após descoberta de affair

De acordo com o jornal inglês The Sun, a cantora colombiana Shakira e sua ex-sogra, a mãe do jogador de futebol Gerard Piqué, teriam se agredido fisicamente

O jornal britânico The Sun noticiou que a cantora Shakira e sua ex-sogra, Montserrat Bernabéu, chegaram a se agredir fisicamente durante o período de descoberta do affair entre Gerard Piqué e sua atual namorada, Clara Chía Marti.

As duas se enfrentaram e trocaram golpes físicos, após a cantora saber que a sogra escondia o affair do filho ao mesmo tempo que a consolava. No começo do affair, os dois se escondiam na casa da família de Piqué.

“Quando a relação entre Piqué e Clara Chia começou, eles se refugiaram em uma casa que os pais de Piqué têm em Cabrils, na Espanha”, explicou a jornalista Laura Fa. As informações sobre a briga são do portal Yahoo.

O uso da residência por Piqué e pela amante era, supostamente, do conhecimento de Bernabéu, que protegeu o relacionamento paralelo do filho.

"As duas tiveram uma discussão séria e Bernabéu deu um soco na cara de Shakira na frente de Gerard e seus filhos, ao que ela revidou”, afirmou uma fonte próxima à família.

Mas o enfrentamento físico entre as duas não é a primeira pista de que não se davam bem há algum tempo.

Assim que o divórcio dos dois foi anunciado, fotos surgiram de uma boneca pendurada na varanda de Shakira, na direção da casa da sogra, construída ao lado da sua. A boneca, com aparência e caracterização de "bruxa", deu a entender que haviam problemas entre as agora ex-sogra e ex-nora.

Shakira e Piqué terminam; cantora lança música sobre affair do ex-parceiro

O relacionamento de Shakira Mebarak e Gerard Piqué chegou ao fim após 12 anos de união estável, mas sem casamento oficial. A separação ocorreu devido à descoberta, por parte da cantora, de que o futebolista a traía com uma mulher espanhola, Clara Chía.

Após o término, Shakira lançou uma música sobre o fim conturbado do relacionamento, relatando todo o sofrimento que passou com a descoberta da traição. Veja mais sobre cultura pop e música internacional no portal Vida&Arte do O POVO.

