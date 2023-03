Gerard Piqué fala sobre música de Shakira pela primeira vez

Após doze anos de relacionamento, a cantora Shakira e o ex-jogador de futebol Gerard Piqué se separaram em junho de 2022. O motivo seriam as supostas traições de Piqué, o que acabou gerando um mal-estar entre os dois, com direito à música "Shakira Bzrp Music Sessions 53", lançada por Shakira, com indiretas para o ex-marido. Agora, a cantora pretende trocar a Espanha pelos Estados Unidos.

Em entrevista programa catalão El món, de uma rádio de Barcelona, o ex-zagueiro falou pela primeira vez sobre a letra e fugiu de polêmicas.

"Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto (...). As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos. Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas. Não quero falar mais sobre o problema, tudo que eu quero é que eles estejam bem", disse Piqué.

Juntos, Piqué e Shakira têm dois filhos, Sasha, de sete anos, e Milan, de nove, que também foram tema da entrevista.

"Quando a gente cresce não tem lição que diga como ser e não ser pai ou mãe. Cada um faz como pode. Estou bem, muito feliz, e com muita vontade de continuar fazendo as coisas. Sempre tive uma relação próxima com meus filhos e gosto que eles participem de coisas que os façam felizes", declarou.

