Lollapalooza 2023: programação hoje, sábado, 25 de março (25/03)

Saiba quem canta e toca nos shows de hoje, sábado, 25 de março (25/03), no Lollapalooza Brasil 2023, que ocorre em SP. Confira programação com horário

O Lollapalooza é um festival internacional de música que acontece anualmente em sete países e chegou ao Brasil há mais de uma década.

Em 2023, atrações nacionais, como Ludmilla, AnaVitória, Pitty e Paralamas do Sucesso, e internacionais, como Billie Eilish, Lil Nas X, Tame Impala, Twenty Øne Piløts e Rosália, integram a programação.

Confira abaixo quem canta e toca no festival hoje, sábado, 25 de março (25/03). O Lollapalooza Brasil 2023 acontece entre os dias 23, 24 e 25, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões são abertos às 11h (horário de Brasília) em todos os dias do Lolla, que não permite a entrada com bebidas, cadeiras, objetos pontiagudos, cigarros eletrônicos ou substâncias inflamáveis.

Os palcos vão contar com intérprete de libras e plataforma elevada exclusiva para pessoas com deficiência. A entrada preferencial acontece pelo Portão 7, localizado na Avenida Senador Teotônio Vilela.

Confira abaixo as atrações de cada palco do Lolla:

Palco Budweiser

12h às 12h30 - Mulamba

13h05 às 13h45 - Tássia Reis

14h40h às 15h35 - Ludmilla

16h45 às 17h45 - Wallows

18h55 às 19h55 - The 1975

21h30 às 23h - Twenty Øne Piløts

Palco Chevrolet

12h30 às 13h - Medulla

13h50 às 14h35 - Gilson

15h40 às 16h40 - Yungblood

17h50 às 18h50 - Jane’s Addiction

20h às 21h25 - Tame Impala

Palco Adidas

12h às 12h30 - Ana Frango Elétrico

13h05 às 13h45 - Carol Biazin

14h40 às15h35 - Pitty

16h45 às 17h45 - Filipe Ret

18h55 às 19h55 - Sofi Tukker

21h35 às 22h35 - Melanie Martinez

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

12h às 12h30 - Valentina Luz



12h45 às 13h15 - Melanie Ribbe



13h30 às 14h45 - Binaryh



14h30 às 15h15 - D-Nox



15h30 às 16h15 - Eli Iwasa



16h30 às 17h30 - Almanac



17h45 às 18h45 - Mochakk



20h15 às 21h15 - Purple Disco Machine



21h45 às 23h - Jamie XX

Para além de curtir os shows do Lolla BR ao vivo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é possível também ter acesso à programação por meio das transmissões que serão realizadas pela Globo e pelo Multishow nos três dias de festival.

TV por Assinatura

Os shows serão transmitidos na íntegra e ao vivo para assinantes pelos canais de televisão Multishow, que tradicionalmente exibe o festival, e Canal Bis.

Online

A plataforma Globoplay vai transmitir, a partir das 14h, os shows do Lollapalooza Brasil para assinantes, que terão um canal exclusivo com resolução 4k, e não assinantes de forma gratuita.

Abaixo a agenda do fim de semana:

Lollapalooza Brasil 2023: trabalhadores escravizados eram contratados por terceirizada, segundo T4F

Lollapalooza 2023: trabalhadores escravizados (Foto: Ministério do Trabalho)



A empresa Time 4 Fun (T4F), que realiza o Loollapalooza no Brasil, se pronunciou diante do flagrante de cinco trabalhadores em situação análoga a escravidão, em fiscalização do Ministério do Trabalho no Autódromo de Interlagos, na última terça-feira, 21.

Em comunicado, a T4F afirmou que os trabalhadores eram contratados pela empresa tercerizada Yellow Stripe.

Além de terem jornadas de trabalho de 12 horas, os funcionários também eram obrigados a dormir sobre caixas de papelão para vigiar a carga.

A Time 4 Fun informou que encerrou o seu contrato com a Yellow Stripe e considerou a situação um fato isolado. Ambas as empresas deverão ressarcir financeiramente cada funcionário em, aproximadamente, R$10 mil, pelo salário, verbas rescisórias e horas extras.

