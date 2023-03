Novo Chevrolet Bolt EUV será lançado no Lollapalooza Brasil 2023

A Chevrolet vai apresentar, pela primeira vez, o novo Bolt EUV no Lollapalooza Brasil 2023. O veículo é um SUV compacto 100% elétrico e faz sua primeira aparição pública no País. Além do Bolt EUV, a recém-lançada picape Nova Montana também terá presença marcada no evento com comunicação assinada pelo conceito “Solta o som e boa viagem”, criado pela Commonwealth//WMcCann.

A principal novidade da Chevrolet no Lollapalooza Brasil é que, o foco a partir de então passa a ser mais na marca e não exclusivamente no modelo Onix, como nas sete edições anteriores do festival.



Prometendo diversas ativações no estande, a marca traz seu tradicional estúdio de Tattoo no Lolla Lounge, com profissionais de renome e atendimento gratuito.

A empresa, que desde 2019 oferece o elétrico Bolt EV no Brasil, já havia confirmado seus planos de lançar uma série de SUVs zero emissão nos próximos anos, como o Bolt EUV, o Blazer EV e o Equinox EV, para complementar o portfólio de veículos a combustão.



Além da Nova Montana, que O POVO traz em breve após Test Drive, a marca prepara a chegada, em breve, da versão Midnight da S10 e a estreia da Silverado no segundo semestre.



O Bolt EUV disponível no estande da marca vai funcionar como um espaço de descompressão. Dentro do veículo, será possível fazer parte de uma espécie de meditação guiada.

Um squad de conteúdo com nomes como Glória Groove, Diogo Defante, Baco Exu do Blues, Malía e Julia Rodrigues amplificam a ativação da marca e participam de ações com o veículo no festival.

Além disso, a marca ainda prepara uma cobertura exclusiva e em tempo real nas redes da Chevrolet. E, em mais uma parceria da marca com o influenciador Diogo Defante, a Chevrolet traz o Repórter Doidão para o festival. Direto do Autódromo de Interlagos, ele irá contar como é passar um dia inteiro com ele no festival.



