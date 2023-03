K-Pop é destaque nos festivais Lollapalooza e Primavera Sound

Os grupos de K-Pop Red Velvet, Tomorrow by Together e NewJeans integram a programação do Lollapalooza Chicago e Primavera Sound Espanha de 2023; Blackpink é atração principal do Coachella deste ano

Os fãs internacionais de k-pop podem comemorar, pois diversos grupos sul-coreanos foram anunciados no line-up dos festivais Lollapalooza e Primavera Sound. Nomes como Red Velvet, Tomorrow X Together e NewJeans integram a programação dos eventos de música.

Tomorrow X Together no Lollapalooza Chicago 2023:

Anunciado na terça-feira, 21, o Tomorrow X Together (TXT) será uma das atrações principais do Lollapalooza Chicago, marcado para ocorrer entre os dias 3 e 6 de agosto deste ano. Na edição de 2022, o grupo formado por Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai participou do festival que teve J-Hope, do BTS, como headliner do dia.

Juntamente com o TXT, o Lollapalooza Chicago 2023 terá NewJeans na programação. Formado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein, o grupo feminino é a mais nova formação da Hybe, empresa que também é casa do Tomorrow X Together e do BTS.

Para além do k-pop, o festival em Chicago também anunciou artistas de k-hiphop, como os rappers DPR Ian, nome artístico de Christian Yu, e DPR Live, o Hong Da-bin. Mais novo destaque do R&B, a cantora indonésia Niki também marcará presença no Lollapalooza Chicago 2023.

Red Velvet no Primavera Sound 2023:

Um dos grupos femininos mais populares da terceira geração do k-pop, o Red Velvet foi confirmado entre as atrações do Primavera Sound. Formado por Irene, Seulgi, Wendy, Joy e Yeri, o Red Velvet irá se apresentar na edição espanhola do festival nos dias 1º, em Barcelona, e 8 de junho, em Madri.

No Brasil, o Primavera Sound teve a sua primeira edição ocorrida em São Paulo, nos meses de outubro e novembro de 2022. O line-up do evento brasileiro contou com a presença de artistas que se apresentaram no Primavera da Espanha no mesmo ano, como Dua Lipa, Lorde, Interpol, Charli XCX e Jessie Ware.

As similaridades entre a programação dos eventos passados criaram expectativas nos Reveluvs - nome dado aos fãs de Red Velvet -, que desejam a presença do grupo de k-pop no Primavera Sound Brasil de 2023.

Blackpink no Coachella 2023:

Confirmadas desde o início do ano, o Blackpink será uma das atrações principais do Coachella 2023. Sendo as primeiras artistas asiáticas como headliners do festival estadunidense, o grupo feminino irá se apresentar nos dias 15 e 22 de abril. Formado por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, o quarteto já se apresentou na edição de 2019 do Coachella.

