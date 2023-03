Lollapalooza 2023: Willow é substituída por Baco Exu do Blues

Organização do festival Lollapalooza anunciou nesta quarta-feira, 15, que a cantora Willow cancelou todas as apresentações previstas para a América do Sul "por circunstâncias imprevistas"

A organização do festival Lollapalooza Brasil de 2023 informou nas redes sociais que a cantora e compositora estadunidense Willow não se apresentará mais no festival e será substituída no pelo rapper brasileiro Baco Exu do Blues. A edição deste ano do evento acontece de 24 a 26 de março, em São Paulo.

"Informamos que a artista Willow precisou cancelar todas as suas apresentações na América do Sul por circunstâncias imprevistas, incluindo o show no Lollapalooza Brasil, dia 26/03", publicou o evento nas principais redes sociais.

Na mesma publicação, o Lollapalooza confirmou que o baiano Baco Exu do Blues substituirá a artista estrangeira na 10ª edição do festival. A apresentação dele ocorrerá no domingo, 26.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa não foi a primeira atração alterada neste ano. O principal cancelamento até aqui foi o da aguardada banda Blink-182, que foi substituída pelo grupo Twenty One Pilots. Além de Willow e Blink-182, artistas como Dominic Fike e 100 Gecs também cancelaram as apresentações no Lollapalooza.

Sobre o assunto Lollapalooza 2023: Twenty One Pilots substitui show de Blink-182

Coldplay convida Sandy para subir em palco durante show em SP

The Town: Alok e Ne-Yo são confirmados; vendas iniciam hoje, 14

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags