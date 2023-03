Lollapalooza 2023 ao vivo: saiba onde assistir de casa aos shows

A décima edição do festival de música Lollapalooza acontece entre sexta, 24, e domingo, 26, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas, para quem não pôde comparecer ao megaevento em 2023, não desanime: os shows serão transmitidos ao vivo pela televisão!

A Rede Globo detém os direitos de transmissão do festival. Por isso, três dos canais por assinatura da emissora apresentarão os shows de diversos artistas para o público: o Multishow, o Canal Bis e o Globoplay.

Lolla 2023: como ver ao vivo os shows do festival

No Multishow, o canal de música e entretenimento da Globo e que possui a transmissão mais tradicional do festival, as apresentações serão mostradas na íntegra, ao vivo. Da mesma forma funciona o Canal Bis, mais voltado para a cultura musical.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Globoplay, é possível assistir de duas formas: com assinatura, pelo canal exclusivo em qualidade 4K, e sem assinatura, por um canal aberto disponibilizado na plataforma ao longo do festival. Mas atenção: para quem não tem assinatura Globoplay, nem todos os shows serão exibidos; o canal funciona como uma "degustação" do festival.

As transmissões se iniciam às 14 horas da tarde, nos três dias de festival.

Lolla 2023: veja artistas de cada dia e como assistir ao vivo

No Lollapalooza 2023, vários artistas nacionais e internacionais se apresentam para o público no Autódromo de Interlagos entre sexta, 24, e domingo, 26. Veja alguns dos artistas que farão shows em cada um dos dias e curta as apresentações de casa:

Line-up Lollapalooza 2023

Sexta

Billie Eilish

Lil Nas X

Anavitória

Suki Waterhouse

Sábado

Twenty One Pilots

Tame Impala

The 1975

Ludmilla

Domingo

Drake

Rosalía

Tove Lo

L7nnon

Sobre o assunto Lolla Argentina: Billie Eilish pausa show após fãs passarem mal

Lolla 2023: Tove Lo, Yungblud e mais farão shows extras em SP

Ministro do TSE recua e revoga proibição a manifestações políticas no Lolla

Lolla é marcado por morte de Taylor, manifestação e falta de acessibilidade

Tags