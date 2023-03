Lollapalooza 2023: Twenty One Pilots substitui show de Blink-182

Blink-182 cancelou apresentação no Lollapalooza Brasil 2023; duo Twenty One Pilots irá substituir a banda

A banda de rock Blink-182 confirmou o cancelamento dos shows que faria durante o festival Lollapalooza 2023. Marcado para se apresentarem no sábado, dia 25 de março, na edição brasileira do evento, a banda divulgou um vídeo informando que não vai poder participar dos shows previstos na América do Sul.

No vídeo, Tom Delonge, guitarrista da banda estadunidense, afirma estar devastado por dar a notícia. Segundo o músico, a razão do cancelamento foi devido ao acidente com o baterista Travis Barker, que quebrou o dedo e vai precisar realizar uma cirurgia.

“Esses [shows na América do Sul] seriam um dos maiores shows que já tocamos, são um dos lugares mais importantes do mundo para uma banda. O auge da nossa carreira seria tocar para vocês! Eu realmente espero que saibam que estamos devastados e nós planejamos voltar.” contou.

Pelo Lollapalooza 2023, Blink-182 era uma das principais atrações nas edições do Brasil, Argentina e Chile. A banda também se apresentaria no México. Tom Delonge afirmou que para o próximo ano irão retornar para esses países, e incluíram Colômbia, Paraguai e Peru na lista. "Nós vamos fazer tudo isso em 2024”, prometeu o guitarrista.

Lollapalooza 2023: Twenty One Pilots faz show no Brasil

As redes sociais do Lollapalooza Brasil confirmaram que o duo Twenty One Pilots irá substituir Blink-182 no show do dia 25 de março. Formado por Tyler Joseph e Josh Dun, a dupla já participou do festival em 2019, sendo um dos headliners daquele ano.

Em novembro de 2022, Twenty One Pilots esteve no Brasil para show durante o GPWeek, em São Paulo, que contou com apresentação de The Killers.



