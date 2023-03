Oscar 2023: como e onde assistir ao prêmio?

A cerimônia do Oscar 2023 acontecerá na noite de segunda, dia 13 de março, no Teatro Dolby em Los Angeles, Estados Unidos. Veja como assistir à premiação

A cerimônia de premiação do Oscar 2023 acontece na próxima segunda, 13. O evento será realizado no local de tradição, o Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia.

Reunindo as maiores celebridades do cinema mundial, o Oscar 2023 premia os melhores filmes e outras produções cinematográficas com o mais prestigioso prêmio da indústria.

A cerimônia do Oscar será apresentada por diversos atores e personalidades de Hollywood, como Andrew Garfield, que interpretou o "Homem-Aranha", Danai Gurira, de "Pantera Negra", e Nicole Kidman.

Veja onde e como assistir ao Oscar 2023 pela internet e pela televisão aqui. Clique no link e veja outras notícias sobre cinema e arte no portal Vida&Arte do O POVO.

Oscar 2023: como assistir os prêmios; onde ver a premiação

O prêmio tem início, oficialmente às 21 horas. Uma hora antes, às 20 horas, começa a transmissão da entradas das celebridades e estrelas do cinema no tapete vermelho do maior prêmio de reconhecimento artístico e cinematográfico do mundo.

Para ver a transmissão, é necessário uma assinatura de televisão à cabo ou de streaming: o Oscar não será transmitido na televisão aberta. A cerimônia será transmitida pela TNT, na TV, e pela plataforma HBO Max, no streaming.

A transmissão em português será liderada pela atriz e apresentadora Ana Furtado e acompanhada por Michel Arouca, que comenta a premiação. Carol Ribeiro e Aline Diniz cobrem o evento ao vivo, em Los Angeles.

