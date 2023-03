Oscar 2023: onde ver os indicados a Melhor Animação

Seja no cinema, por streaming ou por aluguel virtual, confira onde conseguir assistir aos cinco longas indicados na categoria de Melhor Animação do Oscar em 2023

No próximo domingo, 12, ocorre a cerimônia do 95º Oscar. A premiação em 2023 destacou cinco indicados em cada uma das 23 categorias. Uma delas é a de Melhor Animação, na qual cinco obras disputam a preferência do corpo de votantes do prêmio.

A categoria reconhece produções animadas, independentemente da técnica utilizada. Neste ano, foram indicados “A Fera do Mar”, “Gato de Botas 2: O Último Pedido”, “Marcel the Shell with Shoes On”, “Pinóquio por Guillermo del Toro” e “Red: Crescer é Uma Fera”.

O Oscar será transmitido no Brasil neste ano pelo canal por assinatura TNT e pelo serviço de streaming HBO Max. A cerimônia está marcada para 12 de março, a partir das 21 horas. A partir das 20 horas, começa a exibição do tapete vermelho. Confira abaixo onde encontrar cada um dos cinco indicados.

A Fera do Mar



Categorias: Melhor Animação

Sinopse: Uma menina entra escondida no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada épica por águas desconhecidas.



Onde: Netflix

Gato de Botas 2: O Último Pedido



Categorias: Melhor Animação

Sinopse: O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas. Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Onde: nos cinemas, streaming no Now, aluguel na AppleTV, Google Play e Amazon

Marcel the Shell with Shoes On



Categorias: Melhor Animação

Sinopse: Marcel é uma adorável concha que leva uma vida colorida com sua avó Connie e seu fiapo de estimação, Alan. Antes parte de uma extensa comunidade de conchas, eles agora vivem sozinhos como os únicos sobreviventes de uma misteriosa tragédia. Mas quando um documentarista os descobre entre a desordem de seu Airbnb, o curta-metragem que ele publica online traz a Marcel milhões de fãs apaixonados, bem como perigos sem precedentes e uma nova esperança de encontrar sua família há muito tempo perdida.

Onde: ainda indisponível nos cinemas de Fortaleza e também em streaming, aluguel ou compra virtual

Pinóquio por Guillermo del Toro

Categorias: Melhor Animação

Sinopse: O desejo de um pai solitário dá vida magicamente a um boneco de madeira, seu nome é Pinóquio. Confuso por ser tão diferente das outras crianças, Pinóquio foge de casa para encontrar seu lugar no mundo e se depara com perigo e aventura.

Onde: Netflix

Red: Crescer é uma Fera

Categorias: Melhor Animação

Sinopse: Uma menina de 13 anos começa a se transformar em um panda vermelho gigante sempre que fica nervosa.

Onde: Disney +

