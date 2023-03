Oscar 2023: onde ver os indicados a Melhor Documentário

Seja no cinema, por streaming ou por aluguel virtual, confira onde conseguir assistir aos cinco longas indicados na categoria de Melhor Documentário do Oscar em 2023

No próximo domingo, 12, ocorre a cerimônia do 95º Oscar. A premiação em 2023 destacou cinco indicados em cada uma das 23 categorias. Uma delas é a de Melhor Documentário, na qual cinco obras disputam a preferência do corpo de votantes do prêmio.

A categoria reconhece produções documentais de todo o mundo. Neste ano, foram indicados “A House Made of Splinters”, “All the Beauty and the Bloodshed”, “Navalny”, “Tudo O que Respira” e “Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft”.

O Oscar será transmitido no Brasil neste ano pelo canal por assinatura TNT e pelo serviço de streaming HBO Max. A cerimônia está marcada para 12 de março, a partir das 21 horas. A partir das 20 horas, começa a exibição do tapete vermelho. Confira abaixo onde encontrar cada um dos cinco indicados.

A House Made of Splinters

Categorias: Melhor Documentário

Sinopse: Perto da fronteira da Ucrânia existe uma velha casa que serve de orfanato, ele é comandado por voluntários determinados a promover conforto e segurança para as crianças. A casa é humilde, mas serve como lar temporário para crianças ficarem até nove meses ao esperar o que o sistema vai decidir por elas.



Onde: ainda indisponível nos cinemas de Fortaleza e também em streaming, aluguel ou compra virtual

All the Beauty and the Bloodshed



Categorias: Melhor Documentário

Sinopse: Segue a fotógrafa Nan Goldin em sua batalha contra a notória família farmacêutica Sackler, a grande responsável pelo incontável número de mortos na epidemia de opioides nos EUA. Dirigido pela ganhadora do Oscar, Laura Poitras.



Onde: ainda indisponível nos cinemas de Fortaleza e também em streaming, aluguel ou compra virtual

Navalny

Categorias: Melhor Documentário

Sinopse: Navalny segue a história de Alexei Navalny, um dos opositores de Putin que foi preso e o episódio foi marcado por revolta popular contra o governo de Putin, na Rússia. Em 2020, ao estar em um voo doméstico da Sibéria para Moscou, Alexei bebeu uma garrafinha de água. Ao chegar na Alemanha, para onde foi levado após adoecer no voo, foi constatado por um exame toxicológico que ele ingeriu Novichok, uma combinação de substâncias neurotóxicas.

Onde: HBO Max

Tudo O que Respira



Categorias: Melhor Documentário

Sinopse: Legiões de pássaros caem dos céus de Nova Deli e a cidade ferve com agitação social. No meio desse caos, dois irmãos correm para salvar uma das vítimas, um majestoso milhafre preto, uma ave de rapina essencial para o ecossistema de sua cidade.

Onde: HBO Max

Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft

Categorias: Melhor Documentário

Sinopse: O casal de intrépidos cientistas Katia e Maurice Krafft morre em uma explosão vulcânica fazendo exatamente o que os uniu: desvendando os mistérios dos vulcões por meio da captura de algumas das imagens mais explosivas da natureza.

Onde: Disney +

