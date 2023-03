Oscar 2023: onde ver os indicados a Melhor Filme Internacional

Seja no cinema, por streaming ou por aluguel virtual, confira onde conseguir assistir aos cinco longas indicados na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar em 2023

No próximo domingo, 12, ocorre a cerimônia do 95º Oscar. A premiação em 2023 destacou cinco indicados em cada uma das 23 categorias. Uma delas é Melhor Filme Internacional, na qual cinco obras disputam a preferência do corpo de votantes do prêmio.

A categoria, anteriormente conhecida como “Melhor Filme Estrangeiro”, reconhece produções de outros países que não os Estados Unidos que sejam em língua não-inglesa. Cada país pode submeter um filme à categoria para representá-lo.

Neste ano, foram indicados “An Cailín Ciúin” (“a garota quieta”, em português), que representa a Irlanda e é falado em gaélico irlandês; “Argentina, 1985”, que representa a Argentina; “Close”, que representa a Bélgica; “Eo”, que representa a Polônia; e “Nada de Novo no Front”, representante da Alemanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último é o único dos concorrentes de Melhor Filme Internacional indicado em outras categorias. No total, o longa alemão disputa nove troféus no Oscar 2023.



O Oscar será transmitido no Brasil neste ano pelo canal por assinatura TNT e pelo serviço de streaming HBO Max. A cerimônia está marcada para 12 de março, a partir das 21 horas. A partir das 20 horas, começa a exibição do tapete vermelho. Confira abaixo onde encontrar cada um dos cinco indicados.

Sobre o assunto Oscar 2023: cinema faz maratona de filmes com ingressos por R$10

Oscar 2023: Rihanna tem apresentação musical confirmada

Oscar 2023: saiba onde assistir aos filmes indicados ao prêmio

An Cailín Ciúin

Categorias: Melhor Filme Internacional

Sinopse: A história de uma jovem, Cáit, que é mandada embora para o verão de sua família disfuncional para viver com "o povo de sua mãe". Estes são Seán e Eibhlín Cinnsealach; um casal de meia-idade que ela nunca conheceu. Aos poucos, aos cuidados deste casal, Cáit desabrocha e descobre uma nova forma de viver, mas nesta casa onde o carinho cresce e onde não há segredos, ela descobre um.



Onde: ainda indisponível nos cinemas de Fortaleza e também em streaming, aluguel ou compra virtual

Argentina, 1985

Categorias: Melhor Filme Internacional

Sinopse: A história verídica dos promotores públicos Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina em 1985.

Onde: Prime Video

Close

Categorias: Melhor Filme Internacional

Sinopse: A amizade entre os dois meninos de treze anos, Leo e Rémi acaba de repente. Lutando para entender o que aconteceu, Léo procura Sophie, mãe de Rémi.

Onde: nos cinemas e em breve na Mubi

Eo



Categorias: Melhor Filme Internacional

Sinopse: Um burro que encontra pessoas boas e más em suas viagens experimenta alegria e dor, explorando uma visão da Europa moderna através de seus olhos.

Onde: ainda indisponível nos cinemas de Fortaleza e também em streaming, aluguel ou compra virtual

Nada de Novo no Front

Categorias: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora, Melhor Design de Produção, Melhor Filme Internacional, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Cabelo e Maquiagem

Sinopse: Um filme alemão sobre a Primeira Guerra Mundial adaptado de uma obra de 1929, de mesmo título, de tom pacifista e questionador sobre as verdadeiras consequências de um conflito bélico. O jovem soldado alemão Paul Bäumer é confrontado com a realidade de servir em uma guerra e se dispor a morrer por seu país, e tem que lidar com o sentimento mais humano de todos: o medo.

Onde: Netflix

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags