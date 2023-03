HBO Max anuncia aumento nos planos a partir de 30 de março

Os planos de acesso à plataforma de streaming HBO Max, da HBO, terão aumento no mês de março. O plano multitelas irá aumentar de R$27,90 para R$34,90, conforme comunicado da produtora aos assinantes feito por e-mail. O reajuste é de cerca de 25% e passa a valer a partir de 30 de março.

Aos iniciar suas atividades no Brasil, no ano de 2021, a HBO Max anunciou uma promoção de assinatura com 50% de desconto. Para esses assinantes, o desconto será mantido, com acréscimo de 50% do reajuste, ou seja, passarão a pagar R$17,45.

A HBO Max tem em seu catálogo sucessos como "The Last Of US", "White Lótus", "Sucession", "Game of Thrones" e "Casa do Dragão". O reajuste já havia sido aplicado nos Estados Unidos, com o valor saindo de US$14,99 para US$15,99. Outras plataformas como Netflix, Amazon e Disney+ já tinham anunciado aumentos nos EUA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "It: A Coisa" receberá série derivada na HBO Max

Succession, da HBO, chegará ao fim na quarta temporada

"The Last Of Us": HBO antecipa lançamento do quinto episódio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags