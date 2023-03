Oscar 2023: saiba onde ver os indicados a Melhor Filme

Seja no cinema, por streaming ou por aluguel virtual, confira onde conseguir assistir aos 10 longas indicados na categoria de Melhor Filme do Oscar em 2023

No próximo domingo, 12, ocorre a cerimônia do 95º Oscar. A premiação em 2023 destacou cinco indicados em cada uma das 23 categorias. A principal delas é a de Melhor Filme, na qual 10 obras disputam a preferência do corpo de votantes do prêmio.

O favorito ao troféu é “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, ficção científica dirigida por Daniel Kwan e Daniel Scheinert estrelada por Michelle Yeoh como uma imigrante chinesa que viaja entre universos. A obra foi indicada no total a 11 categorias.

Além dela, há entre os destaques da categoria de Melhor Filme longas como a biografia musical “Elvis”, o drama “Entre Mulheres” e o drama de guerra “Nada de Novo no Front”.

O Oscar será transmitido no Brasil neste ano pelo canal por assinatura TNT e pelo serviço de streaming HBO Max. A cerimônia está marcada para 12 de março, a partir das 21 horas. A partir das 20 horas, começa a exibição do tapete vermelho. Confira abaixo onde encontrar cada um dos 10 indicados. (Com informações de Camila Garcia)

Avatar: O Caminho da Água

Categorias: Melhor Filme, Melhor Design de Produção, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som

Sinopse: A sequência do blockbuster "Avatar" (2009), até hoje o filme mais lucrativo já produzido, traz Jake Sully e sua família de encontro a mais um conflito com as pessoas do céu, que buscam explorar os recursos naturais do planeta Pandora e transformá-lo em uma nova Terra.



Onde: nos cinemas

Elvis

Categorias: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhor Cabelo e Maquiagem

Sinopse: A biografia do Rei do Rock traz Austin Butler, indicado a Melhor Ator por sua performance, como um Elvis Presley à beira da fama, e as consequências que uma vida sob os holofotes podem trazer à uma família. Exibindo a história de Elvis sobre o cenário rapidamente mutável dos Estados Unidos na segunda metade do século XXI, "Elvis" tem nove indicações ao Oscar 2023

Onde: HBO Max

Entre Mulheres

Categorias: Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado

Sinopse: Mulheres em uma colônia isolada lutam para se reconciliar com sua fé após uma série de agressões.

Onde: nos cinemas

Nada de Novo no Front

Categorias: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora, Melhor Design de Produção, Melhor Filme Internacional, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Cabelo e Maquiagem

Sinopse: Um filme alemão sobre a Primeira Guerra Mundial adaptado de uma obra de 1929, de mesmo título, de tom pacifista e questionador sobre as verdadeiras consequências de um conflito bélico. O jovem soldado alemão Paul Bäumer é confrontado com a realidade de servir em uma guerra e se dispor a morrer por seu país, e tem que lidar com o sentimento mais humano de todos: o medo.

Onde: Netflix

Os Banshees de Inisherin

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante (2),Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição

Sinopse: Situado em 1923, em meio à Guerra Civil Irlandesa, dois melhores amigos, Pádraic e Colm, vivem em uma ilha fictícia conhecida como Inisherin. A trama se desenrola a partir do término da amizade por parte de Colm, devido aos conflitos da guerra. Pádraic então se dedica a recuperar a parceria, resultando em eventos cada vez mais intensos e alarmantes.

Onde: nos cinemas

Os Fabelmans

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Design de Produção

Sinopse: A história de um jovem menino que cresceu no Centro-Oeste americano e sonhava em produzir filmes. O longa é semiautobiográfico, por ser dirigido por Steven Spielberg e contar um pouco da sua história de vida, vindo de uma família judaica pós-Holocausto e se mudando para Hollywood para ser um diretor de cinema.

Onde: cinemas ou aluguel na AppleTV, Google Play e Amazon

Top Gun: Maverick

Categorias: Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som

Sinopse: A sequência do clássico dos anos 1980, "Top Gun: Maverick" apresenta Tom Cruise como um aviador veterano, ameaçado de expulsão da Força Aérea Americana após a falta de progresso em seu projeto pessoal de aviação. Para poder continuar, deve tornar-se professor do esquadrão de elite, os "Top Guns", enquanto lida com as perdas do passado.

Onde: streaming na Paramount +, Globoplay, Now e Oi Play, aluguel na AppleTV, Microsoft Store, Google Play e Amazon, compra na AppleTV, Microsoft Store e Google Play

Triângulo da Tristeza

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original

Sinopse: O casal de modelos Carl e Yaya são convidados para um cruzeiro de luxo para super-ricos. O que a princípio parecia digno de ser postado nas redes sociais, termina catastroficamente quando uma brutal tempestade atinge o barco, deixando os sobreviventes presos em uma ilha deserta e lutando para sobreviver.

Onde: nos cinemas ou na Prime Video

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante (2), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição, Melhor Figurino

Sinopse: Michelle Yeoh é indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel como Evelyn Wang, uma imigrante chinesa sobrecarregada pelo trabalho que se envolve em uma viagem multidimensional, na qual precisa salvar vários universos e entender a si mesma como alguém que existe para si e para os outros.

Onde: nos cinemas ou streaming na Prime Video, aluguel no Google Play, Amazon e Apple TV, compra no Google Play ou AppleTV

Tár

Categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Edição

Sinopse: A condutora Lydia Tár se torna a primeira regente mulher de uma prestigiosa orquestra alemã. Para elevar sua carreira ao próximo nível, Lydia planeja a gravação de uma grandiosa obra, a Quinta Sinfonia de Mahler. Mas, até lá, os desafios da vida profissional e pessoal da música se entrelaçam e resultam em acontecimentos que podem destruir tudo.

Onde: ainda indisponível nos cinemas de Fortaleza e também em streaming, aluguel ou compra virtual

