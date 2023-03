Anitta expõe problemas com Warner e diz querer deixar gravadora

No twitter, Anitta respondeu seus fãs sobre insatisfação com sua atual gravadora, a Warner, e expôs desejo de abandoná-la

A cantora Anitta, 29 anos, mais uma vez criticou a Warner, sua gravadora. Desta vez, nesta quarta-feira, 1, a artista respondeu fãs no Twitter que falavam mal da gravadora. Nos comentários, elas expôs insatisfação e a sua vontade de abandonar seu vínculo com ela.

O caso começou com o post de um internauta, que disse que sonhava em a cantora sair da Warner. A ele, Anitta o respondeu: "Somos dois". A partir disso, a artista respondeu a outras diversas interações de seus seguidores sobre a assunto e expôs insatisfação e o desejo de abandonar a gravadora.

Respondendo a um comentário que afirmou que a Warner não a valorizava como deveria, Anitta declarou: "Meu amor, se tivesse uma multa para pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora. Mas, infelizmente, não tem".

Ela continuou: "Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assinamos. Se não, pode passar uma vida inteira pagando pelo erro".

Questionada ainda sobre se as declarações feita no Twitter poderiam prejudicar sua relação com a gravadora, a artista ironizou dizendo que não haveria como piorar sua situação.

Meu amor se tivesse uma multa pra pagar eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro q fosse pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Qndo a gente é novo e ainda ñ sabe muito tem q prestar muita atenção nas coisas q assina...se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

E tem como ficar pior??? Hahaha — Anitta (@Anitta) March 2, 2023

Anitta tem músicas vazadas antes do lançamento

A cantora Anitta lamentou em suas redes sociais o vazamento das três músicas de seu novo EP "À procura da Anitta perfeita". Segundo a artista, o projeto era uma surpresa e foi lançado horas antes do horário planejado, no dia 1 de dezembro.

O trabalho de Anitta foi inteiramente lançado na quinta-feira, 30 de dezembro, às 21 horas na Apple Music. Nomeado como "À procura da Anitta perfeita", o EP tem sete músicas e três delas vazaram na plataforma mais cedo, na tarde do mesmo dia. Todas as canções do novo projeto são em português.

“Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje às 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas”, escreveu Anitta no Twitter.

A artista, na mesma publicação, alfinetou: “Mas W é W e infelizmente não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado”. O “W” foi especulado pelos fãs como uma referência a gravadora de Anitta, a Warner Music.

Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje as 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e infelizmente não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado. pic.twitter.com/xgmmOAWiew — Anitta (@Anitta) November 30, 2022

A cantora, no entanto, não confirmou a teoria dos fãs sobre o “W” fazer referência a gravadora e ironizou: “W de Wandinha... estou adorando essa série”.

Sobre o restante das músicas, ressaltou que elas “foram misteriosamente salvas do equívoco”. As canções que não foram vazadas saíram às 21 horas na plataforma, como a artista havia planejado.

Anitta finalizou: “Enquanto isso seguimos por aqui tirando leite de pedra. E compartilhando as vitórias com vocês. Beijos e muito amor. Espero que gostem da "surpresa" rs”.

