Anitta interrompe apresentação em bloco e denuncia roubo: "Vai se ferrar"

A cantora Anitta interrompeu, na manhã do sábado, 25, a apresentação no bloco de pós-Carnaval no Rio de Janeiro para denunciar um roubo realizado por uma gangue.

De cima do trio elétrico, a artista notou a movimentação dos infratores e pediu a atuação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Anitta afirmou que a gangue teria roubado um rapaz e ido para outra direção.

“A gangue deles aqui. Vai apontando. Eles vão andando e vocês [foliões] vão apontando. Pode apontar. Atenção, Guarda Municipal, pode pegar. Roubou o rapaz que estava aqui e foram para lá. Aponta aí que a Guarda está chegando e vai pegar. Eu vi, não é o povo, não. Vai roubar no meu bloco vai se ferrar, viu, gente? Não tenta, não”.

a anitta expondo uma gangue que tava roubando no meio do bloco pic.twitter.com/H92ztrtU54 — glay (@glayzinhooo) February 25, 2023

O cortejo foi promovido no centro do Rio de Janeiro e reuniu cerca de 100 mil pessoas. Vestida com um traje inspirado em Carmen Miranda, Anitta homenageou a artista e a considerou como “guerreira maior”. O bloco também contou com a participação do cantor Saulo Fernandes e do estadunidense Jason Derulo.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Essa não é a primeira vez que a cantora interrompe apresentações para apontar casos de roubo entre o público. Durante o carnaval de Salvador, a cantora também parou o show para denunciar uma tentativa de furto da pochete de um folião e pediu para que o suspeito fosse retirado do local.



