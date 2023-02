Anitta e Zaac lançam 'Mais Uma', nova candidata a hit do Carnaval

"Mais Uma" é o quarto feat de Zaac e Anitta no ramo musical. O single conta também com DJ Yuri Martins e Zain

Depois de “Vai Malandra”, “Bola Rebola” e “Desce pro Play”, canções que bateram diferentes recordes nas plataformas de streams e foram sucesso nas trends e nas redes sociais, não seria nada mal que Zaac e Anitta lançassem mais uma. E foi exatamente o que eles fizeram! Aos que pediam por uma nova colaboração, os cantores acabam de lançar um novo single que, já em seu título, “Mais Uma”, faz menção ao fato de este ser o quarto feat dos cantores.

Em coletiva de imprensa da qual o O POVO participou nesta terça-feira, 14, Zaac comentou sobre os trabalhos consecutivos com Anitta e a expectativa daqueles que são fãs da sua voz junto da “Girl from Rio”. “Eu tento deixar o bagulho o mais leve possível, e pensar sempre em entregar uma parada boa e diferente. Você pode ver que de ‘Vai Malandra' a ‘Desce pro Play’, apesar das vozes serem as mesmas, é uma estética bem diferente. E com a Anitta, eu tenho uma ligação muito boa. E vamos testando até chegar na música certa. ‘Mais Uma’ é mais uma da nossa vibe”, afirma.

"Mais Uma" ganha clipe gravado em São Paulo

Disponível nas principais plataformas digitais, a faixa vem acompanhada de um videoclipe, dirigido por Thiago Eva, que traz um cenário e uma história nada convencional. Gravado em São Paulo, em uma unidade do Magazine Luiza, a produção audiovisual bebe de referências do longa "Construindo uma Carreira", da década de 1990, marcado pelas atuações dos protagonistas e pela gravação em uma loja de departamentos.

“É um filme muito diferente. A ideia de estar numa loja é uma parada bem fantasiosa e muito divertida. Trouxemos algumas referências ao Magazine Luiza, mas sem desvincular tanto da música. Foi incrível! Até pensei em ser ator depois da gravação”, disse o cantor aos risos.

Mistura entre o Dembow e o Funk

O lançamento traz uma melodia com base sonora inspirada na onda do “dembow”, ritmo caribenho dançante nascido na República Dominicana, com raízes no dancehall jamaicano, além do tradicional funk, que não falta quando Zaac e Anitta cantam juntos. Somado a estes dois gêneros musicais, a letra carrega gírias características do funk, seguida de um refrão que, segundo o artista, não vai sair da cabeça.

“Eu não entendia nada do dembow, mas eu gostava da pegada e da energia. Quando eu fazia show na Europa, muita gente podia não entender o que eu estava falando, mas repercutia por causa da vibe. Então, eu trouxe essa parada mais ‘abrasileirada’, de uma forma que a gente consiga dançar, cantar e saber do que estamos falando. Acredito que no Brasil não tenha nada ainda nesse estilo. Tem tudo para ser especial. O afrobeat tá super em alta, era o melhor momento para apostar nesse ritmo”, afirma.

Questionado sobre a parte mais desafiadora do processo de juntar diferentes ritmos e trazer o equilíbrio para representar as culturas, Zaac afirma que encontrar o meio termo é justamente o que faz a produção valer a pena. “O desafiador é conseguir passar o que você quer de uma forma que as pessoas não se prendam às referências. Tentar buscar esse meio termo entre Brasil e Caribe. A batida tá na vibe dembow, só que a linguagem é totalmente do funk, assim a gente conversa com os dois lados. O desejo é que escutem tanto aqui como lá e satisfaça a todos”, completa.

Mais um hit do Carnaval?

Sobre as apostas dos hits do Carnaval de 2023, Zaac afirma que ele e Anitta farão de tudo para alavancar o single, mas brinca ao mencionar que Léo Santana complicou essa conquista com a faixa “Zona de perigo”. “O Léo pegou pesado viu… Eu vou trocar uma ideia com ele depois… Brincadeiras a parte. Meu trabalho com a Anitta é muito leve e sem cobranças, acho que é muito de saber conversar e conduzir a produção. E para virar um grande hit, só depende da galera. Fizemos pensando no Carnaval e temos certeza que está super contagiante”.

Apesar de não vir acompanhada de uma dancinha para viralizar no TikTok, o cantor comenta que deseja que as pessoas se sintam desafiadas a criarem algo de acordo com suas energias e vontades de dançar.

Amizade com Anitta e planos para 2023

Ele também deixou bem claro sua amizade com a artista para além das produções musicais e afirmou que, após o anúncio da pausa na carreira artística de Anitta, ele só deseja que ela tenha um bom descanso. “Ela vive uma dinâmica muito maluca, de receber informações de todo canto e todo tempo. Acredito que a pausa fará muito bem a ela”, diz ele.

Finalizando a coletiva, Zaac revela que 2023 será um ano muito diferente, com vários desafios e inovações. “Eu tô querendo experimentar mais. Fazer uma carreira internacional já está nos meus planos. Antes mesmo de ‘Mais Uma’, eu já tinha uma viagem agendada para a República Dominicana para mergulhar mais em outros ritmos. E sobre outros artistas, eu tenho vontade de fazer um acusticozinho com o Ed Sheeran. Eu não tenho limites, se tiver difícil, eu vou me esforçar ainda mais para dar certo”, completa.

