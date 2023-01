RBD está de volta: relembre a trajetória e os sucessos do grupo

"Prepare suas gravatas". Essa foi a mensagem que despertou o êxtase dos fãs da banda mexicana RBD no primeiro mês de 2023. A frase esteve presente no material de divulgação da tão esperada turnê de retorno do grupo, anunciada na última quinta-feira, 19.

A data foi utilizada para mobilizar centenas de fanáticos em diversas cidades de todo o mundo com a exibição de vídeo que trazia o seguinte informe: “Depois de 15 anos, voltamos aos palcos pela última vez.”.

Entre os dias 25 de agosto e 1º de dezembro, o grupo embarca na "Soy Rebelde Tour", dividida entre Estados Unidos, Brasil e México. O público poderá ouvir ao vivo sucessos como “Rebelde”, “Solo Quédate en Silencio” e “Este Corazon”, hits que marcaram uma geração e tornaram os artistas uma verdadeira febre dos anos 2000.

Para celebrar a novidade, o Vida&Arte relembra a trajetória do grupo originalmente formado por Anahí, Alfonso Herrera, Dulce Maria, Christopher Uckermann, Christian Chávez e Maite Perroni.

RBD: O início

O percurso começa ainda nos anos 2000 com a novela “Rebelde” (2004 - 2006), exibida no Brasil pelo SBT a partir de 2005. A narrativa é um remake de “Rebelde Way”, produção argentina criada pela roteirista Cris Moreno e transmitida entre os anos de 2002 e 2003.

A adaptação, então, seguia um enredo simples: adolescentes da escola Elite Way School buscavam entender suas próprias personalidades em meio aos conflitos da juventude.

O enredo focava nos protagonistas Mia Colucci, Roberta Pardo, Lupita Fernandez, Diego Bustamante Giovanni Mendez e Miguel Arango, jovens que decidiram iniciar uma carreira musical com a banda intitulada RBD.

Inicialmente, a perspectiva artística iria ser restrita ao mundo fictício. O primeiro show oficial aconteceu no dia 4 de outubro de 2004 - data que posteriormente ficou conhecida como Dia Mundial do RBD - no lançamento do álbum de estreia “Rebelde”, que exportou sucessos como “Enseñame” e “Sálvame”.

O resultado superou as expectativas logo na primeira empreitada com a conquista de um Disco de Diamante e Disco de Ouro no México, além de Disco de Ouro no Brasil. O sucesso foi tanto que, inevitavelmente, o trabalho fonográfico migrou para a realidade.

"Nuestro Amor” (2005), segundo álbum de estúdio, alcançou o Disco de Platina em apenas sete horas após ser disponibilizado para o público. Já "Celestial" (2006), recebeu Disco de Ouro em países como Romênia, Espanha, Chile e Equador.

Na mesma época, eles gravaram versões em português e produziram “Rebels”, o primeiro álbum em inglês, composto por faixas como “Tu Amor” e “I Wanna Be The Rain”. O caminho natural, portanto, foi dar continuidade à discografia. “Empezar Desde Cero” (2007) e “Para Olvidarte de Mi”, últimos CDs do sexteto, obtiveram destaque nas paradas da Billboard Latin.

O êxito excedeu as vendas de CDs, visto que os integrantes foram a banda latino-americana de maior bilheteria, com mais de 10 milhões de ingressos vendidos durante as turnês. Além da popularidade entre o público, o alcance do sucesso também veio com o reconhecimento de prêmios.

O RBD foi nomeado ao Grammy Latino duas vezes na categoria Melhor Álbum Pop por Grupo ou Dupla e conquistou os troféus de Artista Revelação do Ano, Álbum Pop do Ano e Melhor Álbum Pop Vendido do Ano nos Premios Oye!, cerimônia de maior prestígio da indústria musical mexicana.

Entre a extensa lista de gratificações, o RBD também ganhou o prêmio Tu Mundo, do Billboard Latin Music Awards, dado apenas a bandas que superam mais de sete recordes mundiais. Em matéria publicada no Vida&Arte, o especialista em distribuição digital Jeff Nuno afirmou que há diversos fatores que contribuíram para tamanho sucesso.

"O que era mais potente para que uma música viralizasse naquela época onde nem se falava ainda em algumas redes sociais? A TV. Ter uma trilha sonora emplacada em uma novela também cria uma identidade na cabeça de quem assiste", definiu Jeff.

RBD: Febre no Brasil

O sucesso do RBD se alastrou por toda a América Latina e virou um fenômeno no Brasil, local que ainda sustenta a maior parte da base de fãs. Ainda na primeira leva de shows com o Tour Generácion, eles se tornaram o primeiro grupo mexicano a se apresentar no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde gravaram o DVD "Live In Rio" (2006).

Com 45 mil pessoas presentes, o momento marcou o encerramento da primeira passagem pelo Brasil que, até hoje, segue como a turnê mais longa de um artista internacional no País.

A série exclusiva de shows passou por doze capitais, sendo elas Belém, Fortaleza, Recife, Goiânia, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.

A primeira apresentação para os espectadores cearenses aconteceu no dia 22 de setembro de 2006, em evento promovido pelo Marina Park Hotel, com público de 20 mil pessoas. Já a última vez nos palcos de Fortaleza aconteceu no ano de 2008, durante a Tour Del Adiós. A apresentação, sem a presença de Maite, foi realizada no Siará Hall.

Durante a época, era comum encontrar jovens com as famosas estrelas na testa, cabelos tingidos de vermelho ou com roupas do Elite Way School, tradicional caracterização dos personagens.

Eles ainda realizaram outros dois DVDs em territórios brasileiros, um deles sendo o "Live in Brasília", gravado durante o aniversário da capital federal, na Esplanada dos Ministérios. O show contou com 500 mil pessoas, o maior público da banda.

RBD: despedida dos palcos e o retorno após mais de uma década

No dia 14 de agosto de 2008, o grupo publicou uma carta aberta aos fãs e à imprensa como forma de despedida. Os últimos shows foram feitos na Tour del Adiós e o adeus definitivo aconteceu em Madrid, no dia 21 de dezembro de 2008.

A carreira do sexteto foi encerrada com seis álbuns - entre discos ao vivo, produções de estúdio e coletâneas - e oito DVDs, além de uma novela e uma série, intitulada “RBD: La Familia”.

Os “RBDmaníacos” passaram exatos doze anos sem nenhuma novidade do conjunto. Entretanto, em 2020, após batalhas judiciais por direitos autorais, parte da discografia foi disponibilizada nas plataformas digitais. O lançamento das músicas atingiu recorde de playlist mais escutada em 24 horas, com acúmulo de 175 mil streams.

Assim, a banda ultrapassou a marca obtida pelo grupo de k-pop BTS. Entre os dez recordes obtidos na data, o grupo também alcançou o recorde de maior número de faixas de um artista mexicano no Top 200 do Spotify.

A emoção comoveu os integrantes, que compartilharam "Siempre He Estado Aqui" - primeira música inédita em mais de uma década - e realizaram a live "Ser o Parecer", desta vez sem a presença de Alfonso Herrera e Dulce Maria.

Realizada em dezembro de 2020, em meio à pandemia, o show virtual acumulou mais de 1 milhão de espectadores nas primeiras 12 horas de transmissão e se tornou um dos maiores shows virtuais da história.

RBD em Fortaleza: fãs pedem show na Capital

Desde o anúncio das datas dos shows no Brasil, que contemplam apenas São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente nos dias 17 e 19 de novembro, os fãs de Fortaleza se mobilizam para trazer a turnê do grupo à Capital cearense por meio do fã-clube RBD em Fortaleza.

O movimento levanta hashtags e ações para reforçar o pedido. Nas últimas iniciativas, os fãs realizaram encontro na Beira-Mar e lotaram um shopping da Cidade para assistir um show cover da banda.

O perfil do projeto no Twitter já reúne mais de 2 mil seguidores, enquanto a página no Instagram se aproxima do número. Uma das últimas ações para chamar a atenção do grupo foi a produção de vídeos humorísticos, intitulados como “Saga #RBDemFORTALEZA”.

"Esperamos que as datas de Fortaleza sejam fechadas para novembro", adianta o designer e social media Eduardo Ribeiro, de 28 anos, um dos idealizadores da página.

NÃO É SOMENTE POR FORTALEZA, É PELO NORDESTE!



Dia 23 de Janeiro às 13h vamos subir a tag no twitter FORTALEZA QUER RBD! pic.twitter.com/l5CrY0OXmE — RBD EM FORTALEZA (@RBDemFortaleza) January 21, 2023

Eduardo acompanha o sexteto desde os dez anos de idade e explica que o movimento surgiu em 2008, ano da realização da Tour del Adiós. "Na época, os fãs cearenses queriam muito uma data aqui novamente, pois já tinha ocorrido uma em 2006 e queríamos lutar por uma em 2008.

Foi também graças ao movimento que os contratantes foram motivados a fechar. Então Fortaleza tem público, há um grande clamor pela data", justifica. Além das páginas nas redes sociais, o fã-clube também tem grupos de WhatsApp que se comunicam diariamente.

Segundo informações publicadas no Twitter na terça-feira, 24, Fortaleza está sendo avaliada para um possível evento. "Economizem o dinheiro de vocês pois o sim pode vir a qualquer momento", diz o post divulgado no perfil do projeto. Caso o show não seja confirmado nos próximos dias, os organizadores pretendem estruturar um novo encontro para reforçar o pedido.

"Nosso intuito é que as produtoras do Ceará enxerguem essa grande oportunidade, que é muito viável sim trazer novamente o RBD para Fortaleza. Iria lotar o Marina Park, o Castelão e, sem dúvida, concentraria todo o Nordeste. Isso para o turismo, economia, seria muito positivo", explica.

Para Eduardo, as pessoas continuam apoiando os mexicanos porque as atividades do grupo foram encerradas durante o auge do sexteto. "O RBD está muito ligado à memória afetiva dessa fase, com uma conexão muito forte com o público. Eles sempre foram muito comunicativos e entendem o que o público deseja", complementa.

Para esquentar os ânimos dos admiradores, algumas festas temáticas acontecem em Fortaleza. A próxima será “Vrau - Bésame Sin Miedo”, que contará com show ao vivo do cover “Tributo ao RBD” e set de DJs com músicas pops dos anos 2000.

Festa Vrau - Bésame Sin Miedo

Quando: sábado, 28, a partir das 23 horas

Onde: Boate Level (rua Dragão do Mar, 92 - Centro)

Quanto: ingressos a partir de R$15

Ingressos disponíveis no Outgo



