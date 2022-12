RBD: por que a banda ainda faz tanto sucesso? Especialista explica

Febre entre os adolescentes em meados da primeira década dos anos 2000, o grupo RBD, fruto da novela mexicana "Rebelde", movimentou o cenário mundial da música com um anúncio de retorno, confirmado por cinco dos seis integrantes do grupo que lotou casas de shows em vários países.

Dulce Maria, Christian Chávez, Anahí, Maite Perroni e Christopher von Uckermann reavivaram os corações órfãos da banda RBD com um anúncio na última segunda-feira, 19. Com uma espécie de blackout no perfil do Instagram de cada um dos integrantes, a volta foi confirmada por meio de um vídeo intitulado “Soy Rebelde”.

Leia Também | RBD: O êxito do pop latino em "Ser O Parecer: The Global Virtual Reunion"



Da formação original, apenas Alfonso Herrera deve ficar de fora do remember. Mas por que mesmo, com tantos anos passados desde o fim do grupo, o comeback ainda mexe tanto com as memórias do público e do mundo musical como um todo? O especialista em distribuição digital, Jeff Nuno, respondeu.

"Nada mais simbólico do que a memória afetiva. É inegável o sucesso da novela em diversas partes do mundo. A linguagem - valendo a redundância - de rebeldia e de, por exemplo, paqueras adolescentes acabam ficando gravadas na cabeça da maioria do público alvo da produção, que cria uma identidade com os personagens e a trama, sobretudo por se enxergarem vivendo parte de tudo aquilo que é mostrado na novela", iniciou.

"Dito isso, o que era mais potente para que uma música viralizasse naquela época onde nem se falava ainda em algumas redes sociais responsáveis pelos milhões de acessos de algumas composições? A TV. Ter uma trilha sonora emplacada em uma novela também cria uma identidade na cabeça de quem assiste, sobretudo por que aquela melodia/letra se torna uma memória por ser símbolo de algum momento, personagem, casal formado na novela e que caem no agrado das pessoas", completou.

Para Jeff, o comeback aguça a já tão falada lembrança e transporta todos os que hoje já avançaram na idade ao tempo em que eram adolescentes com gestos e manias retratadas naquela produção.

"Para ficar mais perto dos atores, multidões lotaram casas de espetáculo para ouvir e dançar ao som das trilhas que embalaram crises e amores da produção mexicana. Ouvi-los novamente é voltar no tempo e reviver tanto as boas memórias, quanto as ruins que hoje estão classificadas como momentos de aprendizado em nossas vidas", disse.



