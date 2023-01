RBD no Brasil: grupo anuncia show extra em São Paulo

Os ingressos para os shows da turnê "Soy Rebelde Tour" da banda RBD no Brasil começaram a ser vendidos nesta sexta-feira, 27, a partir das 10 horas para o público geral por meio do site oficial e nas bilheterias. Devido à grande procura pelos shows do grupo no País, foi anunciado mais um show em São Paulo.

A nova data do show do RBD no Brasil será no dia 16 de novembro. As vendas para o show extra serão liberadas na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro, para os clientes Banco BRB, às 10 horas. Já para o público geral, as vendas vão começar no dia 3 de fevereiro.

RBD no Brasil: veja a data e local dos shows

Os shows ocorrerão em novembro de 2023, sendo dias 16, 17 e 18 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque, e no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

16 de novembro (quinta-feira) - São Paulo - Allianz Parque (NOVA DATA)

17 de novembro (sexta-feira) - São Paulo - Allianz Parque

18 de novembro (sábado) - São Paulo - Allianz Parque

19 de novembro (domingo) - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (Engenhão)



