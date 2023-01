RBD: fãs pedem show em Fortaleza e perfil do grupo reage

Os fãs fortalezenses da banda mexicana RBD estão mobilizando as redes sociais com um objetivo: trazer a turnê do grupo para o Ceará. Formado por Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, o RBD prepara nova turnê internacional que deve passar por cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo informações do jornalista José Norberto Flesch, os shows acontecem no mês de novembro.



Uma conta no Twitter já reúne mais de 1.300 interessados num possível show do quinteto em terras cearenses. Os fãs, inclusive, celebraram uma interação com a conta oficial dos artistas mexicanos. o perfil "RBD Oficial" curtiu comentário pedindo apresentação na Capital, o que já foi suficiente para alegrar a "fanbase" fiel aos remanescentes da novela "Rebelde", sucesso dos anos 2000.

Além disso, os fãs marcaram encontro neste sábado, 14 de janeiro, às 16 horas no calçadão da avenida Beira-Mar. O objetivo é chamar atenção de possíveis contratantes e mostrar que há demanda de público no Estado.

O perfil "RBD em Fortaleza 2023" também compartilhou vídeo de grupo de fãs cantando músicas da banda na praça de alimentação do shopping Iguatemi, em Fortaleza.

Turnê do RBD deve chegar ao Brasil em novembro

Após rumores de uma suposta reunião entre os artistas nos palcos, o site oficial do grupo está com contagem regressiva para um anúncio no dia 19 de janeiro. As ações serão divulgadas em pontos de distintos países, a exemplo da Times Squares, em Nova York, e da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

No endereço eletrônico, interessados podem se cadastrar para receber atualizações da turnê, inclusive abertura de eventos. Datas e preços de ingressos ainda serão divulgados. O último show da banda ocorreu na "Turnê do Adeus", em 2008, e teve passagem pelo Brasil, além de outros países como Bolívia, Argentina, Equador, Estados Unidos, Peru, Chile, Eslovênia e Sérvia.

Curiosidades sobre RBD

Considerado um sucesso mundial, a banda teve início em 2004, a partir da novela Rebelde. Na composição original, reúne os integrantes Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. A importância do RBD para a cultura pop mexicana lhe rendeu o Dia Mundial do RBD, comemorado em 4 de outubro.

