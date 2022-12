30 personalidades da cultura que nos deixaram em 2022

Tarcísio Sardinha, Gal Costa e Vivienne Westwood: relembre as perdas da Arte e da Cultura em 2022, no Ceará, Brasil e no Mundo

Afora as emoções e alegrias que 2022 proporcionou, algumas perdas marcaram a Arte e a Cultura no Brasil e no Mundo. O Ceará também se despediu de grandes artistas que muito fizeram para nossa cultura.

Músico e multi-instrumentista, Tarcísio Sardinha faleceu aos 58 anos, de falência múltipla dos órgãos, no dia 25 de abril. Natural de São Luiz, no Maranhão, mas considerado cearense de coração, Sardinha iniciou sua trajetória na música ainda criança e, durante as quatro décadas de carreira, apresentou-se ao lado de grandes nomes da música brasileira, com Belchior, Fagner, Amelinha, Dominguinhos e Ednardo, além de contribuir com apresentações de Zeca Baleiro, Falcão e Fausto Nilo.

Nascido em uma família de músicos, Sardinha começou seus estudos sozinho quando era uma criança. Aos 15 anos, passou a se apresentar em rodas de choro e não parou desde então. O multi-instrumentista também trabalhou como professor de oficinas musicais e arranjador. Em sua trajetória musical, Tarcísio lançou os álbuns "Carlinhos Patriolino e Tarcísio Sardinha Ao Vivo" de 1998, "Brasileirando", de 1999, e "Choro", de 2008.

Com perdas em diversas áreas da arte, desde o cinema, música, teatro, literatura e artes visuais, o Vida & Arte reuniu algumas das personalidades que faleceram no ano de 2022.

Benício Pitaguary

Artista plástico, professor e líder indígena, Benício Pitaguary faleceu em março. Iniciando sua trajetória aos 18 anos, o cearense também era comunicador e especialista em grafismos indígenas e pinturas corporais.

Acauã Pitaguary



Expoente da prática ancestral de grafismos indígenas no Ceará, a artista Acauã Pitaguary faleceu no mês de junho, vítima de um acidente de carro.

Maria Antonia

Cantora e atriz cearense, Maria Antônia faleceu aos 28 anos. Com sete anos de carreira, a multiartista participou de projetos culturais, como o musical "Avenida Q", o filme "Cabeça de Nêgo" e a série "Lana & Carol".

Hugo Bianchi

Bailarino, coreógrafo e referência da dança no Ceará, Hugo Bianchi morreu em janeiro, aos 95 anos, vítima da covid-19. Pioneiro nas artes cênicas no Ceará, o bailarino fundou o Ballet Hugo Bianchi, considerado uma das principais escolas de dança do Brasil.

Luizinho Duarte

O multi-instrumentista e compositor cearense Luizinho Duarte faleceu em decorrência de uma pneumonia. Fundador da Marimbanda, grupo para o qual compunha e tocava bateria, ele trabalhou ainda com Luiz Gonzaga, Zezé Motta, Tim Maia, Elza Soares, entre outras referências da MPB.

Dijjo Lima

Nascido em Maracanaú, o colorista e designer gráfico Dijjo Lima morreu aos 34 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Colorista da Marvel, Dijjo foi responsável pelas publicações de "O Espetacular Homem-Aranha", "Carnificina" e "Wolverine".

Paulinha Abelha

Vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha morreu aos 43 anos em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nascida em Sergipe, Paulinha ganhou destaque na música em meados da década de 1990, após ser convidada para ingressar no Calcinha Preta, tornando-se uma das vozes mais marcantes do forró.

Jô Soares

Apresentador e humorista, Jô Soares faleceu em agosto, aos 84 anos de idade. José Eugênio Soares comandou por 16 anos o "Programa do Jô", na Rede Globo que foi palco de entrevistas marcantes com personalidades de diversas áreas.

Elifas Andreato

Jornalista, cenógrafo e artista gráfico paranaense, Elifas Andreato faleceu no mês de março, aos 76 anos. Considerado um dos mais importantes artistas gráficos do Brasil, Elifas ganhou reconhecimento ao ilustrar a algumas das mais emblemáticas capas de discos da MPB.

Fernando Augusto

Mestre do teatro de mamulengos, Fernando Augusto faleceu aos 74 anos, após lutar contra um câncer. Fernando era bonequeiro, encenador, cenógrafo e pesquisador da cultura popular e um dos principais conhecedores da arte de mamulengos do Nordeste.

Carlos Emílio Correia Lima

Pioneiro na criação de revistas literárias, o escritor Carlos Emílio faleceu após uma infecção generalizada, causada por um procedimento odontológico. Um dos primeiros cearenses a publicar livro em editora nacional, o autor teve forte participação na cena cultural de Fortaleza.

Seu Vavá

Responsável pelo Cine Nazaré, último cinema de bairro em Fortaleza, Seu Vavá morreu em fevereiro, aos 91 anos de idade.

Emanoel Araújo

Fundador do Museu Afro Brasil, Emanoel Araújo morreu aos 81 anos de idade. Gay e negro, Emanoel Araújo foi um artista plástico baiano e figura importante na cultura brasileira ao assumir a direção de museus relevantes no cenário nacional.

Elza Soares

Uma das vozes mais marcantes do Brasil, Elza Soares morreu em janeiro, aos 91 anos, por causas naturais. Ícone da música brasileira, Elza iniciou a carreira na década de 1960 e se destacou mundialmente na arte.

Erasmo Carlos

Cantor e compositor, Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos, após complicações de um quadro de edema. Popularmente chamado de Tremendão, Erasmo Esteves era grande amigo e parceiro de Tim Maia e Roberto Carlos, com quem consolidou uma história no rock e na MPB.

Gal Costa

Considerada uma das grandes vozes da Música Popular Brasileira e musa da Tropicália, a cantora Gal Costa faleceu em novembro, aos 77 anos.

Leia também | Réveillon 2023: Vanessa da Mata homenageia Gal Costa; veja vídeo

Milton Gonçalves

Considerado um dos nomes mais relevantes da televisão brasileira, o ator Milton Gonçalves faleceu aos 88 anos, por consequências de um AVC. Ator, dublador, diretor e produtor, Milton esteve presente em novelas que marcaram gerações como "O Bem-Amado", "O Espigão", "Gabriela", "Roque Santeiro", "Escrava Isaura" e "Pecado Capital".

Taylor Hawkins

Baterista do Foo Fighters, o músico estadunidense morreu aos 50 anos de idade.

Sérgio Paulo Rouanet

Criador da Lei de Incentivo à Cultura, Sérgio Paulo Rouanet faleceu aos 88 anos, em decorrência da Doença de Parkinson. Diplomata, professor, filósofo, ensaísta e antropólogo, o carioca foi Secretário de Cultura da Presidência da República do Brasil, de 1991 a 1992, e ocupava a cadeira nº 13 da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Sérgio Amaral

Referência do fotojornalismo no Brasil, com mais de 40 anos dedicados à fotografia, o fotógrafo Sérgio Amaral faleceu em junho, por causa de um enfisema pulmonar.

Breno Silveira

Cineasta Breno Silveira faleceu aos 58 anos, após sofrer um infarto. Nascido em Brasília, no Distrito Federal, Breno foi diretor de filmes reconhecidos nacionalmente, como "Dois Filhos de Francisco" e "Gonzaga: de pai para filho".

Robbie Coltrane

Mundialmente conhecido como Hagrid da franquia "Harry Potter", Robbie Coltrane morreu aos 72 anos. O ator chegou a ganhar três prêmios Bafta (British Academy Film Awards) de Melhor Ator e uma homenagem da então rainha Elizabeth II.

Pedro Paulo Rangel

O ator Pedro Paulo Rangel faleceu aos 74 anos de idade. Com mais de cinco décadas de carreira, Pedro Paulo se dedicou durante 30 anos à TV Globo e concebeu personagens marcantes em dezenas de novelas, como o Seu Calixto, em "O Cravo e a Rosa".

Paulo Jobim

Música e arquiteto, Paulo Jobim faleceu aos 72 anos, em decorrência de complicações de um câncer. Filho de Tom Jobim, Paulo trabalhou com Chico Buarque, Milton Nascimento, Sarah Vaughan, Astrud Gilberto e outros nomes da música.

Vivienne Westwood

Referência na moda punk e new wave, Vivienne Westwood, renomada estilista britânica morreu aos 81 anos de idade.

Olivia Newton-John

Estrela de "Grease", Olivia Newton-John morreu aos 73 anos, após lutar por duas décadas contra um câncer de mama.

Pablo Milanés

O cantor e compositor cubano Pablo Milanés, fundador do movimento Nova Trova e uma das grandes vozes da América Latina, faleceu em novembro. Fundador da Nova Trova Cubana ao lado de Silvio Rodríguez e Noel Nola, Milanés há sofria há vários anos de uma "doença onco-hematológica" que o obrigou a mudar para Madrid no final de 2017 "para receber um tratamento inexistente em seu país", segundo um comunicado de sua equipe.

Rolando Boldrin

O cantor, compositor, apresentador e ator Rolando Boldrin morreu aos 86 anos. Nascido em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Rolando iniciou sua carreira na TV Tupi, em 1958. Desde então, se consagrou com mais de 60 anos de ofício artístico. Ele triunfou na teledramaturgia em mais de 30 telenovelas. Entre elas, estão "Cara a Cara" e "Roda de Fogo". Já no cinema, o ator estreou com "Doramundo" (1978) e integrou o elenco de filmes como "O Tronco" (1999) e "O Filme da Minha Vida" (2017).

