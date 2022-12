Morre, aos 81 anos, a estilista britânica Vivienne Westwood

A renomada estilista britânica Vivienne Westwood morreu aos 81 anos, nesta quinta-feira (29), em Londres. O anúncio foi feito pela família e a causa da morte não foi divulgada.

"Vivienne Westwood morreu hoje (quinta-feira) em paz e acompanhada por sua família em Clapham, no sul de Londres. O mundo precisa de pessoas como Vivienne para mudar para melhor", afirmaram os familiares em uma mensagem postada na conta no Twitter da estilista.

Vivienne se tornou referência na moda punk e new wave, após vestir bandas de punk rock, como Sex Pistols. Com o enfraquecimento do gênero musical, a referência na moda também foi perdendo força ao longo dos anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em meados da década de 1980, ela se mudou para a Itália, onde passou a dar aulas na Academia de Artes Aplicadas de Viena. Um ano depois criou sua primeira coleção, Pirates, apresentando looks com cortes inspirados nos séculos XVII e XVIII. Em 2006, Vivienne foi agraciada com o título de Dama Comandante da Ordem do Império Britânico.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags