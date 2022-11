Quem foi Gal Costa? Relembre trajetória da cantora

Até se tornar um dos maiores ícones da Música Popular Brasileira (MPB), Gal Costa dedicou mais de cinco décadas ao ofício artístico. Filha de Mariah Costa Pena e Arnaldo Burgos, Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em Salvador, na Bahia, e enveredou pela música ainda na juventude. A cantora, que faleceu nesta quarta-feira, 9, foi eleita a sétima maior voz do Brasil pela revista Rolling Stone e deixa extensa discografia como legado.

Nascida em 26 de setembro de 1945, Gal se aproximou da arte ao fortalecer a amizade com Maria Bethânia, Tom Zé, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Sua estreia nos palcos aconteceu no ano de 1964 com o espetáculo "Nós, Por Exemplo". Três anos depois, lançou o primeiro disco em parceria com Caetano Veloso, intitulado "Domingo" (1967).

Tropicália e sucessos populares

Depois do sucesso com músicas como "Coração Vagabundo", ela integra a lista de artistas que gravam o álbum "Tropicália ou Panis et Circensis" (1968), símbolo do movimento tropicalista. A estreia solo vem com disco homônimo, seguida por uma sequência de títulos como "Fa-tal" (1971), “Índia” (1973) e "Água Viva" (1978).

Por volta dos anos 70, a baiana dá o pontapé em hits com "Modinha Para Gabriela", tema da novela de Jorge Amado. Na década de 1980, Gal se aproxima do pop com faixas como "Chuva de Prata", “Festa do Interior” e "Aquarela do Brasil". Em 1988, a voz da cantora abre a novela "Vale Tudo" com a versão de "Brasil", composição de Cazuza.

Reconhecimento internacional

Gal segue apostando na característica de intérprete na década de 1990 e ecoa temas de cantores como Chico Buarque no álbum "Mina D'água do Meu Canto" (1995). É neste período em que ela se consagra internacionalmente com a presença no hall da fama do Carnegie Hall. Até hoje, ela é a única brasileira homenageada na casa de espetáculos.

Encontro de Gerações

Os últimos 20 anos foram mais dedicados à família, com pontuais aparições e participações públicas. Desde 2015, ela colaborou com artistas como Criollo, Malu Magalhães, Seu Jorge, Tim Bernardes e Jorge Drexler. Em 2021, fez parceria com Marília Mendonça na música “Cuidando de Longe” e, neste ano, estava viajando pelo Brasil com sua turnê "As Várias Pontas de Uma Estrela".

Morre Gal Costa

A cantora baiana Gal Costa morreu, aos 77 anos, na manhã desta quarta-feira, 9. Em setembro, a artista passou por cirurgia deretirada de um nódulo na fossa nasal e, no último fim de semana, cancelou show em São Paulo por problemas de saúde. Ainformação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa daintérprete, que afirmou que a artista teve infarto fulminante em casa.

