Músico Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, morre aos 72 anos

O músico e arquiteto Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, morreu nesta sexta-feira, 4 de novembro. O artista lutava há dez anos contra um câncer e deixa três filhos e dois netos. O falecimento foi confirmado por Beth Jobim, irmã de Paulo.

Há cerca de um mês, Paulo estava internado na clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em decorrência do câncer que descobriu há aproximadamente dez anos. O velório deve acontecer na próxima terça, 8, porque um dos filhos do artista está no exterior e voltará ao Brasil apenas no fim de semana.

"Meu irmão estava internado há cerca de um mês, mas estava bem. Estava sendo bem cuidado. Entretanto, infelizmente ele partiu hoje. Ele era uma pessoa muito especial, generosa, idealista. Um grande músico, um excelente pai, um irmão maravilhoso e que nos deixou muito cedo", disse a irmã ao G1.

Ao longo da carreira artística, Paulo Jobim trabalhou com Chico Buarque, Milton Nascimento, Sarah Vaughan, Astrud Gilberto e com o próprio pai, Tom Jobim.

