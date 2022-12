Réveillon 2023: Vanessa da Mata homenageia Gal Costa; veja vídeo

Vanessa da Mata foi uma das atrações do primeiro dia de evento da Prefeitura de Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema

O Réveillon Fortaleza 2023 teve início na última sexta-feira, 30 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema. A cantora Vanessa da Mata foi uma das atrações da primeira noite de evento e dedicou uma das músicas a Gal Costa, que faleceu em novembro de 2022.

Vanessa cantou a música "Um dia de domingo", lançada em 1985 por Gal e Tim Maia. Durante a apresentação, o público acompanhou a cantora, que chegou a esquecer um dos trechos da faixa, mas, em seguida, continuou a performance. No fim, Vanessa ainda mandou um beijo para Gal e Pelé.

Confira o momento:

Réveillon Fortaleza 2023

O Réveillon Fortaleza 2023 acontece neste fim de semana no Aterro da Praia de Iracema e, pela primeira vez, com dois dias de festa: 30 e 31 de dezembro. Além de Vanessa, os artistas Luísa Sonza, Daniela Mercury e Xand Avião subiram ao palco na sexta-feira, 30. A programação é gratuita e aberta ao público.

O evento retorna após dois anos sem comemorações públicas, devido a pandemia de Covid-19. No dia 31 de dezembro, a programação do Aterro terá início às 18 horas. Os artistas que se apresentarão no segundo dia são: Waldonys, Camila Marieta, Felipe Amorim, Alcione, Alceu Valença, Alok, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez.

Em agosto deste ano, o prefeito Sarto Nogueira (PDT) anunciou: "A depender de nós, eu e o Élcio (vice-prefeito), vamos fazer do Réveillon de Fortaleza o maior Réveillon da história da Cidade, celebrando o reencontro com a vida, com os amigos, com segurança sanitária, o reencontro com os amigos".

