Gratuito: CCBNB realiza Virada Cultural com mais de 50 atrações

Evento comemora os 70 anos do Banco do Nordeste, homenageia a memória de Tarcísio Sardinha e traz mais de 50 atrações artísticas

Marcando o final das programações de 2022 e os 70 anos do Banco do Nordeste, o Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza promove de quinta, 15, a domingo, 18, a Virada Cultural do CCBNB. O evento, que celebra a memória do músico Tarcísio Sardinha, é gratuito e conta com mais de 50 atrações entre espetáculos musicais, artes cênicas e bate-papos.

A abertura da Virada acontece na manhã da quinta, a partir de 11 horas, com edição do projeto "Conversas Filosóficas" sobre o tema "Filosofia, Boteco e Cidade". O bate-papo acontece no bar Raimundo dos Queijos e reúne o jornalista e músico Felipe Araújo, o proprietário da Embaixada da Cachaça Altino Farias e a sócia do Simpatizo Amor de Bar Vânia Vieira.

Após a conversa, o local acolhe o sarau "Choro, Samba e Poesia", que reúne chorinho e declamação de poemas, com Iann Calíope, Jam Farias, Alisson Félix, Rafael Melo e Maria Vitória. A abertura oficial se dá no CCBNB às 19 horas com show em tributo a Tarcísio Sardinha, comandado pela cantora e compositora Bárbara Sena, filha do artista.

A noite da quinta ainda guarda apresentações dos shows "Pra se Misturar", com Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara, e "Das Coisas que Aprendi nos Discos", de Vannick Belchior cantando repertório do pai, além de sets do DJ Alan Morais.

Já na sexta, 16, a Virada Cultural recebe shows do projeto "Palco Nosso de Cada Dia", com Edmar Gonçalves, Pingo de Fortaleza, Marina Cavalcante, Ângela Lopes e Samuel Rocha; Chambinho do Acordeom; e do projeto Reggae Women, com Roberta Kaya, Key´lamour, Carú Lina, DJ Manu Star, DJ Indira Marley e o professor Wagner. Os intervalos são comandados pela DJ Ada Porã.

O sábado, 17, abre marcado por programação teatral, com apresentações dos espetáculos infantis "O Circo de Uma Mulher Só", da Companhia Itinerante de Malabares, e "Napoleão", do grupo Pavilhão da Magnólia.

De noite, são apresentados show de Elizio Cartaxo; espetáculo "Música Popular Cearense", com Luiza Nobel, Calé Alencar, Charles Wellington, Pedro Falcão, Tatianna Freitas, Tuanny Colaço e Ercília Lima; "Blues da Virada", com Raara, Marcelo Justa, Paulo Façanha, Marcus Caffé, Iran BZ, Pantico Rocha; e "Rock da Virada", reunindo as bandas Corja!, Plastique Noir, Damn Youth e Réu Podre. Os sets são da DJ Renatinha entre as apresentações.

A programação se encerra no domingo, 18, com show de Caíke Falcão e Zé Rodrigues às 10 horas e oficina "Criança e Arte - Momento Malabarístico", com Pedro Bailoni, a partir de 11 horas.

Virada Cultural do CCBNB

Quando: de quinta, 15, a domingo, 18

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (rua Conde D'Eu, 560, Centro) e Raimundo dos Queijos (rua General Bezerril, 151, Centro)

Entrada gratuita

Mais infos: @ccbnb_fortaleza

Quinta, 15

11 horas – "Conversas Filosóficas": Filosofia, Boteco e Cidade, no Raimundo dos Queijos

12 horas – Sarau Choro, Samba e Poesia, no Raimundo dos Queijos

19 horas – Tributo a Tarcísio Sardinha, no CCBNB

20 horas – Show "Pra se Misturar", no CCBNB

21 horas – Show "Das Coisas que Aprendi nos Discos", no CCBNB

DJ sets de Alan Morais entre os shows



Sexta, 16

19 horas – Projeto "Palco Nosso de Cada Dia", no CCBNB

21 horas – Show Chambinho do Acordeom, no CCBNB

23 horas – Projeto Reggae Women, no CCBNB

DJ sets de Ada Porã entre os shows



Sábado, 17

14 horas – "O Circo de Uma Mulher Só, no CCBNB

17 horas – "Napoleão", no CCBNB

18h30min – Show de Elizio Cartaxo, no CCBNB

19 horas – Espetáculo "Música Popular Cearense, no CCBNB

21 horas – Show Blues da Virada, no CCBNB

23 horas – Show Rock da Virada, no CCBNB

DJ sets de Renatinha entre os shows



Domingo, 18

10 horas – Show de Caike Falcão e Zé Rodrigues, no CCBNB

11 horas – Oficina Criança e Arte - Momento Malabarístico, no CCBNB

