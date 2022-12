Shopping Iguatemi Bosque tem nova atração de patinação no gelo

O Shopping Iguatemi Bosque inaugurou uma nova atração, na última semana, destinada a crianças e adultos: uma pista de patinação no gelo. O espaço fica localizado próximo à loja Americanas e tem cerca de 160m² de área livre para a atividade.

Com ingressos que custam entre R$30 e R$80, a pista de patinação fica disponível todos os dias em horário comercial e necessita do uso de um kit de segurança (capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras), que são emprestados durante a atividade.

Para as crianças e adultos iniciantes, a atração disponibiliza instrutores com orientações para começar a atividade. Para crianças menores de 5 anos e com altura máxima de 1,10m, a participação se restringe à utilização do playcar (carrinho) manejado por monitores. A patinação sugere uso de calças jeans compridas para todos interessados em participar.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pista de patinação no gelo

Quando: segunda a sexta-feira, de 14h às 22 horas; sábado, de 10h às 21 horas; e domingo, de 11h às 21 horas

Onde: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$80 (1 hora), R$50 (30 minutos), R$30 (Playcar – 5 minutos)

Mais informações: www.iguatemifortaleza.com.br

Sobre o assunto Shopping de Fortaleza realiza campanha solidária para ajudar abrigos de idosos

Grande incêndio em shopping perto de Moscou deixa 1 morto

Shopping de Fortaleza sorteia motos e vale-compras em campanha de Natal

Evento gratuito "Natal: Música e Fé" emociona público em shopping de Fortaleza

Papai Noel comemora vitória do Brasil em shopping em Fortaleza; veja vídeo



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags