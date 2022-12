Livro conta história da família Maia, da Europa ao Ceará

A produção conta com mais de 3 mil pessoas de sobrenome Maia ou Maia-descendestes e uma galeria para os que se destacaram na política, docência e comércio

O genealogista José Nelson Bessa Maia promove o lançamento do seu novo livro “Memorial da Família Maia do Ceará 1717-2022”, nesta terça-feira, 13, na sede do Ideal Clube, em Fortaleza. A obra também será lançada, posteriormente, em Limoeiro do Norte, município cearense que reúne o maior número de pessoas com o sobrenome “Maia” em todo o Estado.

A publicação apresenta a origem dos “Maia do Ceará” a partir do surgimento desta alcunha em Portugal, durante a Idade Média, até os dois patriarcas com descendência portuguesa que, após se estabelecerem na Paraíba, em 1717, emigraram para o Ceará.

De acordo com o autor, o escrito pauta mais de 300 anos de história familiar, desde o período colonial até os dias atuais. Ele destaca que a importância sociocultural do documento, para a região, supera qualquer interesse particular.

A produção, segundo o memorialista, não é um registro genealógico, mas um resgate do contexto histórico, com base nos relatos, sobre o desenvolvimento e movimentação dos diversos ramos “Maia” no território cearense.

“É o quinto livro que lançarei nesta temática. Para construção, utilizei fontes genealógicas e bibliográficas, atualização de dados, por meio das conversas com as famílias, e muitos sites pagos que trazem essas informações”, disse Nelson.

O escrito reúne mais de 3.000 pessoas de sobrenome “Maia” ou Maia-descendentes, distribuídas por 10 ramos ou linhagens (de Aracati, do Cariri, de Iguatu, Iracema, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, de Pereiro e de Tabuleiro do Norte).

“O livro busca despertar o sentimento de pertença no público infanto-juvenil, esse desejo de conhecer a história da família. Com a digitalização, ficará mais acessível e as próximas gerações poderão conhecer essa memória”, contou.

O economista ressalta que não tem pretensão de enumerar todas as pessoas com o sobrenome “Maia”, porém, enfatiza que a obra contribui para o banco de dados do Ceará e pode ser utilizada para aquisição da cidadania portuguesa junto a comunidade judaica.

Composição

A obra, de 794 páginas, traz 45 tábuas ou árvores genealógicas, 15 caixas de texto, sete tabelas estatísticas, três mapas, 38 gravuras e apresenta uma ampla memória iconográfica com 869 fotografias de pessoas mortas e/ou vivas.

Também possui uma “Galeria de Maias de Destaque” com biografias de 63 pessoas de renome no Estado e País. Além disso, o livro conta com depoimentos assinados sobre os ancestrais da alcunha e um índice onomástico.

Conheça o autor

José Nelson Bessa Maia, natural de Fortaleza/CE, é mestre em Economia e doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB). Ao longo da carreira, atuou como servidor federal e consultor internacional. Escreveu 12 livros e também faz parte da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia (Asbrap).

Lançamentos do livro "Memorial da Família Maia do Ceará 1717-2022"

Fortaleza

Quando: terça, 13, às 18 horas

Onde: Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381, entrada pela Av. Rui Barbosa)



Limoeiro do Norte

Quando: quinta-feira, 15, às 18 horas

Onde: Núcleo de Informação Tecnológico (rua Cônego Bessa, 2381 - Centro, Praça José Osterne)



Preço do livro: R$140 (pode ser adquirido com o autor pelo telefone celular: (61) 99233.6393)



